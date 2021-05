IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी को मिली नई टीम, CPL में दिखेगा जलवा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) -2021 में खेलते नजर आएंगे. मॉरिस को बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है. बता दें कि क्रिस मॉरिस आईपीएल 2021 के ऑक्शन में 16.25 करोड़ रुपये में बिके थे. उन्होंने युवराज सिंह को इस मामले में पीछे छोड़ा था. युवराज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 में 16 करोड़ में खरीदा था.

क्रिस मॉरिस ने आईपीएल-14 के पहले हिस्से में 7 मैचों में 14 विकेट लिए. उन्होंने 24 की औसत से 48 रन बनाए. मॉरिस के अलावा बारबाडोस की टीम में जेसन होल्डर, थिसारा परेरा जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. बारबाडोस ने इस सीजन में 9 खिलाड़ियों को रीटेन किया है.

The one and only @Tipo_Morris joins the @BIMTridents for #CPL21 #CPLDraft . pic.twitter.com/2wlFhqdVvh

कैरेबियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी भी नजर आएंगे. वहाब रियाज और उस्मान कादिर सेंट लसिया जूक्स के लिए खेलेंगे. आजम खान और मोहम्मद आमिर बारबाडोस ट्राइटेंड्स की ओर से खेलेंगे. वहीं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के साथ गयाना अमेजन वॉरियर्स ने करार किया है.

CPL 2021 Barbados Tridents Squad #CPL21 #CPLDraft #CricketPlayedLouder



What do you think of the squad for this year? pic.twitter.com/0ZzLPhoQeQ