IPL Media Rights Auction: IPL मीडिया राइट्स से BCCI मालामाल, हुई 48390 करोड़ की कमाई, पढ़ें पूरी डिटेल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मीडिया राइट्स का ऑक्शन खत्म हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने मंगलवार शाम को ट्वीट कर ऐलान कर दिया है कि आईपीएल 2023-27 के लिए टीवी राइट्स स्टार, डिजिटल राइट्स वायकॉम (रिलायंस) के पास रहेंगे. पांच साल के लिए कुल चार पैकेज की बोली करीब 50 हज़ार करोड़ (48,390 करोड़) रुपये तक पहुंची है.

किसको क्या मिला?



आईपीएल 2023-27 मीडिया राइट्स की कुल बोली- 48390 करोड़



• पैकेज ए (टीवी राइट्स भारत में) - 23575 करोड़, स्टार

• पैकेज बी (डिजिटल राइट्स भारत में) – 20500 करोड़, वायकॉम-18

• पैकेज सी (स्पेशल 18 मैच भारत में) – 3258 करोड़, वायकॉम-18

• पैकेज डी (विदेश में राइट्स) – 1057 करोड़, वायकॉम-18 और टाइम्स इंटरनेट

Thank you, @StarSportsIndia for renewing the partnership! Welcome on-board @viacom18 and @TimesInternet . This is just the start of a promising 5-year journey. We can't wait to get going. #TATAIPL



जय शाह ने विस्तार से दी पूरी जानकारी

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर वायकॉम को बधाई भी दी है और ऑक्शन में बोली लगाने वालों का शुक्रिया किया. जय शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘वायकॉम-18 ने 23758 करोड़ रुपये में डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. भारत ने डिजिटल क्रांति को देखा है और इस सेक्टर में असीम क्षमता है. डिजिटल ने क्रिकेट को देखने के तरीके को बदल दिया है, यही कारण है कि खेल की बढ़ोतरी के लिए ये काफी अहम है’.

जय शाह ने जानकारी दी है कि वायकॉम-18 ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगड के राइट्स भी खरीद लिए हैं. जबकि टाइम्स इंटरनेट ने MENA (मिडिल ईस्ट) और अमेरिका के सभी राइट्स खरीदे हैं, टाइम्स के पास ही अन्य देशों के राइट्स भी होंगे. बीसीसीआई सचिव ने कहा कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के प्रेमियों को आईपीएल का टॉप क्लास क्रिकेट देखने को मिलेगा.

I congratulate Viacome18 for winning Aus, SA, UK,

Times have got MENA & US, who win the Rest of the World Rights. The IPL is as popular outside India as it is here and

the viewers will be able to enjoy top-class cricket.