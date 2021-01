IPL: राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े कुमार संगकारा, बनाया गया टीम डायरेक्टर

IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा को लीग के आगामी सीजन के लिए अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त करने का ऐलान किया. एमसीसी के मौजूदा प्रेसिडेंट कुमार संगकारा पर राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के संपूर्ण क्रिकेट इकोसिस्टम पर नजर रखने की जिम्म्मेदारी होगी. इसमें कोचिंग स्ट्रक्चर, ऑक्शन प्लांस, टीम स्ट्रेटेजी, टैलेंड डिस्कवरी एवं डेवलपमेंट इत्यादि शामिल हैं.

साथ ही कुमार संगकारा पर नागपुर में राजस्थान रॉयल्स अकादमी के विकास की भी जिम्मेदारी होगी. कुमार संगकारा ने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'मुझे रॉयल्स के साथ जुड़कर खुशी हो रही है और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार हूं. मैं इस टीम को मजबूती प्रदान करने लिए पूरे मन से काम करूंगा.'

Thrilled to be on board and look forward to working with everyone. #HallaBol #RoyalsFamily https://t.co/AHj0t7NJfh