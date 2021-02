5.25 करोड़ में बिका 220 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाला ये भारतीय बल्लेबाज

तमिलनाडु के ऑलराउंडर शाहरुख खान की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जमकर बोली लगी है. 20 लाख की बेस प्राइस वाले शाहरख खान को पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ में खरीदा है. तमिलनाडु के इस ऑलराउंडर ने 2020 के मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था. लेकिन तब वो नहीं बिके थे. 25 साल के शाहरुख ने हार नहीं मानी और इस साल मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया. शाहरुख ने चार मैचों में 220 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. उन्हें आईपीएल में अब इसका इनाम मिला है.

शाहरुख आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स के लिए एक बेहतरीन फिनिशर हो सकते हैं. उन्होंने ने मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 19 गेंदों में 40 रन की शानदार पारी खेली थी. इस मैच में उन्होंने बाबा अपराजित के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की थी. तमिलनाडु को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचाने में शाहरुख ने अहम भूमिका निभाई थी.

