Rishabh Pant fined: 27 करोड़ी ऋषभ पंत पर BCCI ने लगाया लाखों का जुर्माना, टीम के साथी भी आए लपेटे में, जानें वजह

आईपीएल-2025 के आखिरी लीग मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत अपनी शतकीय पारी के बाद बेहद खुश दिखे. उनका उत्साह भी चरम पर था, लेकिन इस मैच का नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा, इतना ही नहीं, उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा.

दरअसल, एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत पर मंगलवार को लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच के दौरान उनकी टीम की धीमी ओवर गति के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यह एलएसजी का इस सीजन का तीसरा अपराध था (पहला और दूसरा अपराध क्रमशः 5 अप्रैल और 26 अप्रैल को). पंत पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ओवर-रेट अपराधों से संबंधित आईपीएल की आचार संहिता के तहत लगाया गया. साथ ही इम्पैक्ट खिलाड़ी सहित प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से 12 लाख रुपये या उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) जुर्माना लगाया गया.

27 करोड़ में बिके पंत का यह तीसरा अपराध था, इसके बावजूद उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा, जैसा कि आईपीएल 2024 तक था. आईपीएल 2025 से पहले नियम में संशोधन किया गया था, हालांकि मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पंड्या इस सीजन के पहले मैच से बाहर रहे थे क्योंकि उनका निलंबन पिछले सीजन से आगे बढ़ गया था.

