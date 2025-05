सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच शुक्रवार (23 मई) को लखनऊ में भ‍िड़ंत हुई. जहा सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए ईशान किशन के 94 रनों की बदौलत 231/6 का स्कोर बनाया.

जवाब में खेलने उतरी RCB ने खुद ही मैच में कई गलत‍ियां की, इस कारण उसे हार मिली. RCB की टीम 189 रनों पर ऑलआउट हो गई, इस तरह उसे 42 रनों से हार मिली. इस हार से RCB के टॉप-2 में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है.

