IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) 2025 अब टूर्नामेंट के फाइनल की ओर आगे बढ़ रहा है. रव‍िवार(1 जून) को होने वाले मुकाबले मुंबई इंड‍ियंस और पंजाब किंग्स की टीमें क्वाल‍िफायर-2 में आमने-सामने हैं. जो भी मुकाबला जीतेगा, वो 3 जून को होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से भ‍िड़ेगा. क्वाल‍िफायर-2 और IPL फाइनल मुकाबला एक ही वेन्यू अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है.

बहरहाल, अब टूर्नामेंट के जब केवल दो ही मैच रह गए हैं, तो ऑरेन्ज कैप और पर्पल कैप की रेस भी तगड़ी हो गई है. प‍िछले कुछ मैचों में आंकड़े बदल रहे हैं. ऐसे में सवाल यही है किसके सिर सजेगा रन मशीन और विकेट किंग का ताज? ऑरेन्ज कैप टूर्नामेंट में उस ख‍िलाड़ी को मिलती है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है. वहीं पर्पल उस ख‍िलाड़ी के स‍िर पर सजती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है.

