IPL शेड्यूल नहीं आया फैन्स को पसंद, यूजर्स बोले- दो साल लगेंगे समझने में

क्रिकेट फैंस के लिए शुक्रवार को एक खुशखबरी सामने आई है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ओपनिंग और फाइनल मैच की तारीख के साथ सभी 10 टीमों के ग्रुप तय कर दिए गए हैं. इसके मुताबिक, टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च को होगा. फाइनल 29 मई को खेला जाएगा. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया.

आईपीएल का यह शेड्यूल क्रिकेट फैन्स को पसंद नहीं आया है. दरअसल, बीसीसीआई ने सभी ग्रुप्स की टीमों के मैच जिस तरह से शेड्यूल किए हैं, उन्हें समझने में फैन्स को परेशानी हो रही है. इस बात को लेकर फैन्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने कहा कि ग्रुप स्टेज के मुकाबलों का शेड्यूल समझने में दो साल का समय लगेगा.

70 ग्रुप मैचों का होगा आयोजन

इस बार ग्रुप स्टेज में 10 टीमों के बीच मुंबई और पुणे में चार स्थानों पर कुल 70 मैच होंगे. प्लेऑफ मैचों का स्थान बाद में तय किया जाएगा. 2011 की तरह ही इस बार भी 10 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है.

ग्रुप-ए: मुंबई इंडियंस (MI), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), राजस्थान रॉयल्स (RR), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)

ग्रुप-बी: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटंस (GT)

इस तरह सभी टीमों को खेलना होंगे मैच

अपने ग्रुप में सभी टीमों को एक दूसरे दो-दो मुकाबले खेलने हैं, जिसमें एक घरेलू मैच होगा और एक अवे गेम होगा. साथ ही, एक ग्रुप की टीम को दूसरे ग्रुप की एक टीम से दो और बाकी टीमों से 1-1 मैच खेलना होगा. दरअसल, दोनों ग्रुप में एक ही स्थान पर मौजूद दो टीमों के बीच दो मैच होंगे. यही टीमें दूसरे ग्रुप की बाकी टीमों से 1-1 मैच खेलेंगी.

उदाहरण के तौर पर ग्रुप-ए में टॉप पर मौजूद मुंबई इंडियंस को अपने ग्रुप की टीम केकेआर, आरआर, डीसी, और एलएसजी से दो-दो मैच खेलने होंगे. साथ ही दूसरे ग्रुप में टॉप पर काबिज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी दो मैच खेलना होगा, बाकी टीमों के खिलाफ एक-एक मैच खेलना होगा. एक ग्रुप में दूसरे नंबर पर मौजूद टीम को दूसरे ग्रुप की दूसरे नंबर की टीम से दो मैच खेलने होंगे, बाकी टीमों से 1-1 मैच होगा.

