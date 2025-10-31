वो तारीख 28 सितंबर थी और भारत की पुरुष टीम का पाकिस्तान से एश‍िया कप 2025 के फाइनल में आमना-सामना हो रहा था. मैच बिल्कुल अंत‍िम मोड़ पर पहुंच चुका था, श‍िवम दुबे आउट हो चुके थे, क्रीज पर तिलक वर्मा मौजूद थे.

दुबे के आउट होने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आए... वो रिंकू सिंह जो तब पूरे टूर्नामेंट में बाहर थे, हार्द‍िक पंड्या इंजर्ड हुए और उनको मैच खेलने का मौका म‍िला. फाइनल में उनको महज एक गेंद खेलने को मिली, जिस पर रिंकू ने चौका जड़ दिया और पाकिस्तान के ख‍िलाफ फाइनल में ऐत‍िहास‍िक जीत दिलाई.

इस जीत के करीब एक महीने बाद 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में भारतीय मह‍िला टीम की ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने भी रिंकू सिंह के विन‍िंग मोमेंट की याद द‍िला दी. उन्होंने 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में छोटी लेकिन बेहद अहम नॉटआउट पारी खेली.

रिंकू की तरह अमनजोत कौर ने भी नवी मुंबई में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विन‍िंग शॉट चौके के रूप में खेला. वो तब बल्लेबाजी करने आई जब भारतीय टीम 310 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी. यहां से मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो जेमिमा रॉड्र‍िग्स (127 नाबाद) के जीत दिलाकर पवेल‍ियन लौटीं. अमनजोत कौर ने 8 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली. वहीं उन्होंने गेंदबाजी में ऑस्ट्रेल‍िया की शतकवीर फीबी ल‍िचफील्ड का विकेट भी अपने नाम किया.

विनिंग रन भी अमनजोत कौर ने बनाए

भारतीय महिला टीम को जीत के लिए आख‍िरी 2 ओवर्स में 8 रन चाहिए थे. 49वां ओवर फेंकने के लिए सोफी सोफी मोलिन्यू आईं. उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, फिर 2 रन बनाए और इसके बाद चौका जड़कर टीम को जीत द‍िला दी. अमनजोत कौर ने इससे पूर्व बांग्लादेश के ख‍िलाफ बार‍िश से रद्द हुए मुकाबले में प्रतीका रावल के घायल होने के बाद ओपन‍िंग भी की थी.

वैसे एश‍िया कप फाइनल में रिंकू सिंह भी बेहद नाटकीय मोड़ पर श‍िवम दुबे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे, तब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे. रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए. तब पहली गेंद पर तिलक ने 2 रन लिए. दूसरी गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया. इसके बाद रिंकू स्ट्राइक पर उन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और भारत को जीत दिला दी.

अब भारतीय टीम 2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका से खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला भी नवी मुंबई में होगा.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11: फीबी लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ली गार्डनर, तहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यू, एलेना किंग, किम गर्थ, मेगन शूट.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की भारत की प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

