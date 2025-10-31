scorecardresearch
 

Feedback

IND W vs AUS W Semi Final: अमनजोत कौर का 'रिंकू सिंह मोमेंट', दिला दी पाकिस्तान पर उस ऐत‍िहास‍िक जीत की याद

महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ जेमिमा रॉड्र‍िग्स (127 नाबाद) और हरमनप्रीत कौर (89) ने अपनी पार‍ियों से ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, और भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत द‍िलाई. लेकिन महफ‍िल अमनजोत कौर ने लूट ली, ज‍िन्होंने विनिंग शॉट खेला. कौर ने र‍िकू सिंह के एश‍िया कप फाइनल में पाकिस्तान के ख‍िलाफ खेले गए मोमेंट को र‍िक्रिएट भी कर दिया.

Advertisement
X
अमनजोत कौर (बाएं) ने रिंकू सिंह (दाएं) के एश‍िया कप फाइनल 2025 में जड़े शॉट की याद द‍िला दी (Photo: ITG)
अमनजोत कौर (बाएं) ने रिंकू सिंह (दाएं) के एश‍िया कप फाइनल 2025 में जड़े शॉट की याद द‍िला दी (Photo: ITG)

वो तारीख 28 सितंबर थी और भारत की पुरुष टीम का पाकिस्तान से एश‍िया कप 2025 के फाइनल में आमना-सामना हो रहा था.  मैच बिल्कुल अंत‍िम मोड़ पर पहुंच चुका था, श‍िवम दुबे आउट हो चुके थे, क्रीज पर तिलक वर्मा मौजूद थे. 

दुबे के आउट होने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आए... वो रिंकू सिंह जो तब पूरे टूर्नामेंट में बाहर थे, हार्द‍िक पंड्या इंजर्ड हुए और उनको मैच खेलने का मौका म‍िला. फाइनल में उनको महज एक गेंद खेलने को मिली, जिस पर रिंकू ने चौका जड़ दिया और पाकिस्तान के ख‍िलाफ फाइनल में ऐत‍िहास‍िक जीत दिलाई. 

इस जीत के करीब एक महीने बाद 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में भारतीय मह‍िला टीम की ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने भी रिंकू सिंह के विन‍िंग मोमेंट की याद द‍िला दी. उन्होंने 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में छोटी लेकिन बेहद अहम नॉटआउट पारी खेली. 

रिंकू की तरह अमनजोत कौर ने भी नवी मुंबई में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विन‍िंग शॉट चौके के रूप में खेला. वो तब बल्लेबाजी करने आई जब भारतीय टीम 310 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी. यहां से मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो जेमिमा रॉड्र‍िग्स (127 नाबाद) के जीत दिलाकर पवेल‍ियन लौटीं. अमनजोत कौर ने 8 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली. वहीं उन्होंने गेंदबाजी में ऑस्ट्रेल‍िया की शतकवीर फीबी ल‍िचफील्ड का विकेट भी अपने नाम किया. 

सम्बंधित ख़बरें

India Women Team and Virat Kohli
हिम्मत और सच्चा जुनून... टीम इंडिया की जीत पर कोहली का दिल छूने वाला पोस्ट 
Women's World Cup
ICC Women's World Cup के फाइनल में पहुंची Team India! 
Jemimah Rodrigues IND W AUS W Semi final
वाह, जेमिमा! याद रहेगी ये रिकॉर्डतोड़ पारी... ऑस्ट्रेल‍िया का व‍िजयरथ रोका, भारत ने बनाए 8 कीर्तिमान  
Kareena Kapoor celebrates Indian womens team victory over Australia
वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचीं भारतीय महिला टीम, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई 
Harmanpreet Kaur in World Cup 2025 Semi final
'इस बार लाइन क्रॉस, जेम‍िमा ने...', हरमनप्रीत ने AUS को रौंदकर भरी हुंकार, बोलीं- फाइनल में झोंकेंगे पूरी ताकत  
Advertisement

विनिंग रन भी अमनजोत कौर ने बनाए 
भारतीय महिला टीम को जीत के लिए आख‍िरी 2 ओवर्स में 8 रन चाहिए थे. 49वां ओवर फेंकने के लिए सोफी सोफी मोलिन्यू आईं. उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, फिर 2 रन बनाए और इसके बाद चौका जड़कर टीम को जीत द‍िला दी. अमनजोत कौर ने इससे पूर्व बांग्लादेश के ख‍िलाफ बार‍िश से रद्द हुए मुकाबले में प्रतीका रावल के घायल होने के बाद ओपन‍िंग भी की थी.  

वैसे एश‍िया कप फाइनल में रिंकू सिंह भी बेहद नाटकीय मोड़ पर श‍िवम दुबे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे, तब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे. रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए. तब पहली गेंद पर तिलक ने 2 रन लिए. दूसरी गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया. इसके बाद रिंकू स्ट्राइक पर उन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और भारत को जीत दिला दी.

अब भारतीय टीम 2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका से खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला भी नवी मुंबई में होगा. 

Advertisement

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11: फीबी लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ली गार्डनर, तहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यू, एलेना किंग, किम गर्थ, मेगन शूट.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की भारत की प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement