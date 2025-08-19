scorecardresearch
 

India Women ODI World Cup 2025 Squad: वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रेणुका को मिली जगह, शेफाली वर्मा बाहर

फिट होकर लौटी तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को भारत की महिला वनडे विश्व कप टीम में शामिल किया गया है. शीर्षक्रम की बल्लेबाज प्रतीका रावल को भी जगह मिली है, जबकि आक्रामक ओपनर शेफाली वर्मा टीम से बाहर हो गईं.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी (Photo, AFP)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान मंगलवार को वनडे विश्व कप 2025 के लिए कर दिया गया. टूर्नामेंट 30 सितंबर से भारत में खेला जाएगा. इस बार चयन में कुछ चौंकाने वाले फैसले हुए हैं. तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर फिट होकर टीम में लौट आई हैं, जबकि आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को जगह नहीं मिल सकी है.

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि उपकप्तान के रूप में स्मृति मंधाना चुनी गई हैं.

... शेफाली की गैरमौजूदगी

रेणुका ठाकुर की फिटनेस पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे आखिरकार उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया गया है. दूसरी ओर शेफाली वर्मा का बाहर होना कड़ा फैसला माना जा रहा है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए कई मौकों पर कारगर रही है.

प्रतीका रावल को इनाम

शीर्षक्रम की युवा बल्लेबाज प्रतीका रावल को भी मौका दिया गया है. उन्होंने पिछले 14 वनडे मैचों में लगातार अच्छे रन बनाए और अपनी जगह पक्की की. टीम मैनेजमेंट उन्हें भारत की बल्लेबाजी में स्थिरता लाने वाला खिलाड़ी मान रहा है.

वनडे विश्व कप 30 सितंबर से

वनडे विश्व कप 30 सितंबर से भारत में खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अपने घरेलू मैदान पर खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी टीम घोषित

चयनकर्ताओं ने विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. इस सीरीज को विश्व कप की तैयारी का अहम पड़ाव माना जा रहा है.

भारतीय टीमें -

विश्व कप टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा

---- समाप्त ----
