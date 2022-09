India Women vs England Women: शेफाली, मंधाना, हरमन... सभी फेल, इंग्लैंड में टीम इंडिया ने गंवाई टी20 सीरीज

India Women vs England Women: इंग्लैंड दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से गंवा दी है. सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला गुरुवार (15 सितंबर) को ब्रिस्टल में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की हालत खराब हो गई. टीम ने यह मैच 7 विकेट से गंवा दिया.

मैच में टीम इंडिया के टॉप-5 बैटर ताश के पत्तों की तरह ढह गए. इनमें ओपनर स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा हों या फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर, कोई भी खिलाड़ी दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सका. मेघना और हेमलता तो खाता भी नहीं खोल सकीं.

टीम इंडिया ने 35 रनों पर गंवाए टॉप-5 विकेट

दरअसल, मैच में टॉस हारकर भारतीय टीम को पहले बैटिंग के लिए आना था. टीम को अच्छी शुरुआत की दरकार थी, लेकिन उसने 35 रनों पर ही अपने टॉप-5 बैटर्स को गंवा दिया. इसके बाद विकेटकीपर ऋचा घोष ने 33 और दीप्ति शर्मा ने 24 रनों की पारी खेलते हुए टीम को संभाला और स्कोर 122 रनों तक पहुंचाया.

इंग्लैंड के लिए स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने कमाल की गेंदबाजी की और 25 रन देकर 3 अहम विकेट झटके. सारा ग्लेन को दो सफलता मिली. इन दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर भारत की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था.

