Ind Vs Zim 2nd ODI Match: जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की लगातार 14वीं जीत, वनडे सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त बनाई

Ind Vs Zim 2nd ODI Match: टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल करके जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी वनडे सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है. शनिवार को हरारे में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 162 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. 5 विकेट से मिली इस जीत के साथ तीन मैच की सीरीज़ में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है.



इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो दीपक हुड्डा (25 रन) और संजू सैमसन (43 रन) रहे, जिन्होंने शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया की पारी को पहले संभाला और फिर जीत दिलवा दी. टीम इंडिया ने इस मैच में अपने शुरुआती चार विकेट सिर्फ 97 के स्कोर पर ही खो दिए थे. दोनों खिलाड़ियों के बीच 56 रनों की साझेदारी हुई, दीपक आउट हुए लेकिन संजू सैमसन अंत तक टिके रहे.



इस बार शिखर धवन के साथ कप्तान केएल राहुल ओपनिंग करने आए थे, लेकिन वह एक ही रन बना पाए. शिखर धवन इस बार 33 रन ही बना पाए, जबकि शुभमन गिल भी 33 रन बनाकर आउट हुए. टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ईशान किशन 6 रन बनाकर आउट हुए.

इस जीत के साथ भारत ने तीन मैच की वनडे सीरीज़ पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने पहला मैच 10 विकेट से और दूसरा मैच 5 विकेट से अपने नाम किया. तीसरा वनडे 22 अगस्त (सोमवार) को खेला जाएगा.

India seal a convincing win in Harare to go 2-0 up in the series 🎉



Watch #ZIMvIND LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v with an ODI Series Pass (in select regions) 📺 | Scorecard: https://t.co/bIA0RD27gl pic.twitter.com/lZebyGoSkA