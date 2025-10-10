scorecardresearch
 

IND vs WI Live Score: द‍िल्ली में भारत की बल्लेबाजी शुरू... WI की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव, टीम इंड‍िया अनचेंज

India vs West Indies, 2nd Test Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. टीम इंड‍िया के कप्तान शुभमन ग‍िल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क‍िया. भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की थी.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट द‍िल्ली में शुरू (Photo: AFP)
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार (10 अक्टूबर) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में हो गया है. इस मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान शुभमन ग‍िल ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क‍िया.

भारतीय टीम की ओर से इस समय बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल कर रहे हैं. इस मैच की लाइव कवरेज और स्कोरबोर्ड देखने के लिए और हर अपडेट के ल‍िए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.  भारत ने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से रौंदा था. इस तरह भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है.

इस मुकाबले के ल‍िए भारतीय टीम अनचेंज है. वहीं वेस्टइंडीज की टीम में 2 बदलाव हुए हैं. ब्रैंडन किंग और जोहान लेने बाहर हैं. वहीं एंडरसन फिलिप और टेविम इमलाच टीम में आए हैं. इस मैच का प्रसारण टीवी पर Star Sports Network पर हो रहा है. वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema (JioHotstar) पर हो रही है.

भारत की पहली पारी की हाइलाइट्स 

भारतीय टीम की ओर से ओपन‍िंग करने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आए. 

द‍िल्ली टेस्ट के ल‍िए भारतीय टीम की प्लेइंग XI : केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

द‍िल्ली टेस्ट के ल‍िए वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11: जॉन कैम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स.

1987 के बाद से दिल्ली मे मैच नहीं हारी है भारतीय टीम 
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (फ‍िरोजशाह कोटला स्टेडियम पुराना नाम) में भारतीय टीम 1987 से कभी हारी नहीं है. अंतिम बार भारत ने दिल्ली में टेस्ट मैच 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से हारा था. उसके बाद से भारत ने इस मैदान पर 11 टेस्ट जीते और 2 ड्रॉ रहे हैं. भारत ने आजादी के बाद वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ कोई टेस्ट मैच 1948 में दिल्ली में खेला था. 

9 टेस्ट सीरीज में अजेय है भारत 
भारत ने वेस्टइंडीज को प‍िछली नौ टेस्ट सीरीज में हराया है. ऐसे में टीम इंड‍िया की नजर 10वीं टेस्ट जीत पर रहेगी. 

2002 से विंडीज से नहीं हारा है भारत 
भारतीय टीम वेस्टइंडीज से साल 2002 से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी है. उसके बाद से अब तक दोनों के बीच 26 टेस्ट हुए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज एक भी नहीं जीत सका और भारत से 9 सीरीज हार चुका है.

जब आख‍िरी बार भारत दिल्ली में टेस्ट खेला
जब भारत ने 2023 में दिल्ली में टेस्ट खेला था, तब रवींद्र जडेजा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने एक इनिंग में 7/42 और पूरे मैच में 10/110 विकेट लिए (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2023). 

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? 
दिल्ली में मैच के दौरान मौसम वक्त साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए भारत vs वेस्टइंडीज टेस्ट मैच के बीच रुकावट आने की संभावना नहीं है.

दिल्ली की प‍िच का कैसा रहेगा म‍िजाज 
अहमदाबाद की पिच जिस पर समान रूप से घास की परत थी, उसके मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच कुछ अलग नजर आएगी. यहां घास के टुकड़ों के बीच 'बॉल्ड स्पॉट' भी दिखाई देंगे. ब्लैक सॉयल बेस पर बनी यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ जैसे-जैसे सतह सूखेगी, स्पिनर खेल में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

'सर' जडेजा बनाएंगे डबल रिकॉर्ड 
'सर' रवींद्र जडेजा दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 4000 टेस्ट रन पूरे कर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने के बेहद करीब हैं. अगर वह 10 रन और बना लेते हैं, तो वह कपिल देव के बाद 4000+ रन और 300+ विकेट का डबल पूरा करने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे.

भारत vs वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद टेस्ट में क्या हुआ
भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था. जहां भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों से बड़ी जीत हासिल की. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी खेल के तीसरे दिन 146 रनों पर सिमट गई. भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने इस मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने शतक जड़ने के अलावा दूसरी पारी में चार विकेट झटके. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 448 रनों के स्कोर पर घोषित कर दी. भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 286 रनों की लीड मिली. वहीं वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई थी. 

 

