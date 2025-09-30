IND vs WI 1st Test: बुमराह-अक्षर और रेड्डी ने बढ़ाई प्लेइंग 11 की टेंशन, पंत की इंजरी से बिगड़ा टीम संयोजन

एशिया कप फाइनल के केवल 3 दिन बाद ही टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेगी. इतने छोटे गैप के कारण भारत के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ी चुनौती होगी. दुबई के तमाम ड्रामे और बिजी शेड्यूल के बाद अब मुख्य कोच गौतम गंभीर का फोकस वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर होगा. सफेद गेंद के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी टीम इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण होगी. अहमदाबाद में होने वाले पहले टेस्ट में कप्तानी शुभमन गिल के पास होगी, जबकि जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम सतर्क रहेगी.

बुमराह एशिया कप फाइनल खेल चुके हैं और महज़ 96 घंटे बाद फिर मैदान पर उतर सकते हैं. हालांकि, पहले टेस्ट में उनके खेलने पर संशय है. लेकिन टीम चयन के वक्त गंभीर ने कहा था कि बुमराह दोनों टेस्ट खेलेंगे.

वेस्टइंडीज की टेस्ट में कमजोर टीम को देखते हुए भारत मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकता है. वहीं बल्लेबाज़ी क्रम में साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के लिए क्रम (नंबर 3 या 5) तय करना भी चयन की चुनौती है.

गंभीर के सामने क्या हैं चुनौतियां

देवदत्त पडिक्कल और साईं सुदर्शन के बल्लेबाजी क्रम पर सभी की नजर होगी. वहीं, देखना होगा कि क्या अक्षर पटेल को मौका मिलता है या नहीं. वहीं, देखना होगा कि आखिर जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट में खेलते हैं या नहीं.

साईं सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल

करुण नायर को इंग्लैंड में औसत प्रदर्शन के बाद बाहर कर दिया गया है. अब चयनकर्ता युवाओं पर भरोसा कर रहे हैं. ऋषभ पंत की गैरहाज़िरी में नंबर 5 की समस्या बनी हुई है. सुदर्शन को नंबर 3 पर आज़माया जा रहा है.

नीतीश कुमार रेड्डी की जगह?

उनकी जगह अहमदाबाद की पिच पर निर्भर करेगी. फिलहाल विकेट बैटिंग-फ्रेंडली दिख रहा है. अगर ऐसा रहा तो रेड्डी को मौका मिल सकता है और बुमराह को आराम दिया जा सकता है. लेकिन अगर रैंक टर्नर विकेट मिला तो अक्षर पटेल चौथे स्पिनर के रूप में खेल सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता

फाइनल के बाद सिर्फ तीन दिन के गैप में बुमराह की फिटनेस अहम है. प्रबंधन आख़िरी समय पर फैसला करेगा. ऑस्ट्रेलिया दौरे को देखते हुए बुमराह को रोटेट किया जा सकता है. अगर वे नहीं खेलते तो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा.

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव



