India vs West Indies 1st ODI Live Streaming: रोहित शर्मा पर निगाहें, यहां देखें भारत- वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच

IND vs WI 1st ODI Live Streaming:भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला आज रविवार यानी 6 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मुक़ाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 शुरू होगा. भारतीय टीम आज जब मैदान में उतरेगी तो सबकी नजर नवनियुक्त कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी रहेगी. रोहित ने भारतीय टीम का अबतक 10 वनडे मुकाबलों में नेतृत्व किया है. जिनमें से आठ मुकाबलों में भारत जीता है, जबकि महज दो मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे से जुड़ी जानकारी

Ind vs WI 1st ODI live Streaming: कब खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? (When To Watch)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा तीसरा वनडे?

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा. टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं भारत-वेस्टइंडीज का मैच? (Where To Watch)

भारत और वेस्टइंडीज के मैच का प्रसारण Star Sports Network कर रहा है. ये मैच Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3, Star Sports 3 HD पर देखा जाएगा. इनके अलावा DD Sports पर भी मैच देखा जा सकता है.

अगर आप ऑनलाइन मैच देख रहे हैं तो Disney+ Hotstar की मोबाइल ऐप, वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं.

संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), डैरेन ब्रावो, शामरह ब्रूक्स, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ/अल्जारी जोसेफ, हेडन वॉल्श, अकील हुसैन, केमार रोच.

