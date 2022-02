Under 19 World Cup 2022: भारत बना वर्ल्ड चैम्पियन, बाना ने धोनी की तरह छक्का जड़ जिताया U19 WC, रिकॉर्ड 5वीं बार जीती ट्रॉफी

Under 19 World Cup 2022: भारत क्रिकेट की युवा ब्रिगेड ने इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया एक बार फिर विश्वविजेता बन गई है. वेस्टइंडीज़ में खेले गए अंडर-19 वर्ल्डकप को भारत ने जीता और रिकॉर्ड पांचवीं बार ट्रॉफी पर अपना नाम छपवाया. शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने आसानी से जीत दर्ज की.

इंग्लैंड ने फाइनल मुकाबले में 189 रन बनाए थे और भारत को 190 रनों का लक्ष्य मिला था. टीम इंडिया ने 47.4 ओवर में ही 6 विकेट खोकर 195 रन बना लिए.

जब मैच अपने आखिरी दौर में पहुंचा, तब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार बढ़ा दी. टीम इंडिया के दिनेश बाना ने छक्का जड़कर भारत को विश्व विजेता बना दिया. ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का जड़ भारत को 50 ओवर के विश्व कप में विजेता बनाया था.

𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖 𝙐19 𝘼𝙧𝙚 𝙏𝙝𝙚 #𝙐19𝘾𝙒𝘾 2022 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎! 🔝 🏆



A fantastic performance by #BoysInBlue as they beat England U19 by 4⃣ wickets in the Final! 🙌 🙌 #INDvENG



This is India's FIFTH Under 19 World Cup triumph. 👏 👏



