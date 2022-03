IND vs SL 1st Test Day 1 LIVE: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, रोहित-मयंक क्रीज पर

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और जयंत यादव.

Captain Rohit Sharma wins the toss and elects to bat first in the 1st Test.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/c2vTOXSGfx #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/nFF8wANXiV