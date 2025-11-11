'WTC के लिहाज से अहम है भारत-अफ्रीका टेस्ट सीरीज', सिराज ने बताई टीम की प्लानिंग

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत के विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी. भारत ने 2025-27 चक्र की शुरुआत इंग्लैंड में 2-2 की बराबरी से की थी और फिर वेस्टइंडीज पर 2-0 की घरेलू जीत दर्ज की थी.

और पढ़ें

भारत वर्तमान में 61.5 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पहले दो स्थानों पर हैं. पिछली बार भारत तीसरी बार फाइनल में जगह बनाने से चूक गया था और इस बार टीम पूरी कोशिश में है कि ऐसा दोबारा न हो. भारत अब वर्तमान चैम्पियन दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने जा रहा है, जिसने भारत श्रृंखला से पहले पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 की बराबरी हासिल की थी.

यह भी पढ़ें: भारत की मिट्टी, स्पिन की चुनौती... 8 नए चेहरों के साथ साउथ अफ्रीका की 'अग्निपरीक्षा'

सीरीज से पहले क्या बोले सिराज

सिराज ने 14 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले कहा, 'यह श्रृंखला नए विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र के लिए बहुत अहम है, खासकर इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका मौजूदा चैम्पियन है. उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1-1 की बराबरी की, लेकिन हम अपने अच्छे प्रदर्शन से आत्मविश्वास में हैं. इंग्लैंड में हमने अच्छा खेला और वेस्टइंडीज को हराया. टीम का माहौल सकारात्मक है.'

Advertisement

‘दक्षिण अफ्रीका की चुनौती के लिए उत्साहित हूं’

सिराज इस चक्र में शानदार लय में हैं और जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं. उन्होंने अब तक सात मैचों में 33 विकेट लिए हैं और 26.54 की औसत से सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं.

उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत तौर पर मैं अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहा हूं और इसे बनाए रखना चाहता हूं. मज़बूत टीमों के खिलाफ खेलना यह समझने में मदद करता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है. मैं इस चुनौती को लेकर बहुत उत्साहित हूं.' भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवम्बर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: ...जब साउथ अफ्रीकी टीम को मिला था भारत का सहारा, इमोशनल कर देगी कमबैक स्टोरी

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.



सीरीज का शेड्यूल

टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा. जबकि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा.

---- समाप्त ----