भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज में वापसी करेंगे श्रेयस अय्यर? जानें क्या है BCCI का प्लान

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे श्रृंखला में खेलने की संभावना बेहद कम है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लग गई थी. इस हादसे में उनके तिल्ली (स्प्लीन) में कट (लैसरेशन) आ गया और इंटरनल ब्लीडिंग हुआ. इसके बाद अय्यर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे कई दिनों तक आईसीयू में रहे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया.

अय्यर IND vs SA वनडे से बाहर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस अय्यर का दक्षिण अफ्रीका वनडे श्रृंखला में खेलना संभावना से बाहर है, जो 30 नवंबर से शुरू होगी. सूत्र के मुताबिक, बीसीसीआई और चयन समिति दोनों ही उनकी वापसी को लेकर जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते.

अय्यर को भारत की वनडे टीम का अहम हिस्सा माना जाता है और वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम के सबसे सफल बल्लेबाज़ों में से एक रहे थे.

एक बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'उन्हें पूरी तरह से फिट होने में अभी समय लगेगा और बोर्ड उनकी वापसी को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. वे दक्षिण अफ्रीका वनडे श्रृंखला से बाहर रह सकते हैं.'

अय्यर को कैसे लगी चोट

यह हादसा 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हुआ, जब अय्यर ने हार्दिक राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का एक ओवरहेड कैच पकड़ने के लिए पूरी लंबाई में छलांग लगाई. गेंद पकड़ते समय वे बाईं ओर ज़ोर से गिरे और तुरंत पसलियों को पकड़ लिया. शुरुआत में यह सामान्य चोट लग रही थी, लेकिन स्कैन रिपोर्ट में पता चला कि उनके तिल्ली (स्प्लीन) को गंभीर आंतरिक चोट पहुंची है, जिसके लिए चिकित्सकीय उपचार की ज़रूरत पड़ी.

टीम फिज़ियो कमलेश जैन और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें मैदान से बाहर ले जाया और अस्पताल भेजा गया. शुरुआती जांच में पसलियों की चोट का संदेह था, लेकिन बाद में विस्तृत स्कैन में असली गंभीरता सामने आई.

