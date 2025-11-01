श्रेयस अय्यर को मिली सिडनी हॉस्पिटल से छुट्टी, BCCI ने जारी किया नया मेडिकल अपडेट

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. श्रेयस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का पीछे भागते हुए कैच लपका था. कैच लपके के दौरान वो जमीन पर गिरे और उन्हें पेट में गंभीर चोट लग गई थी. इस दौरान उनकी तिल्ली (Spleen) में कट लग गया और और अंदरूनी ब्लीडिंग (आंतरिक रक्तस्राव) होने लगा. श्रेयस को सिडनी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो कुछ दिन आईसीयू (ICU) में भी रहे.

अब श्रेयस अय्यर को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने ताजा अपडेट दिया है. बीसीसीआई ने कहा कि श्रेयस अय्यर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वो फिलहाल सिडनी में ही रुकेंगे. बोर्ड के मुताबिक श्रेयस की रिकवरी शानदार तरीके से हो रही है. बीसीसीआई ने उन डॉक्टर्स का धन्यवाद किया है, जिन्होंने श्रेयस के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

🚨 Medical update on Shreyas Iyer



The BCCI Medical Team, along with specialists in Sydney and India, are pleased with his recovery, and he has been discharged from the hospital today.



Details 🔽 | #TeamIndia https://t.co/g3Gg1C4IRw — BCCI (@BCCI) November 1, 2025

बीसीसीआई के बयान में कहा गया, '25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय श्रेयस अय्यर के पेट में गंभीर चोट लग गई. इससे उनकी तिल्ली में चोट लग गई और आंतरिक रक्तस्राव होने लगा. चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक सामान्य ऑपरेशन के जरिए ब्लीडिंग को पूरी तरह बंद कर दिया गया. इसके लिए उनका उचित मेडिकल मैनेजमेंट भी किया गया है.'

इस वजह से अभी सिडनी में ही रहेंगे श्रेयस अय्यर

बीसीसीआई के बयान में आगे कहा गया, 'अब श्रेयस अय्यर की हालत स्थिर है और वो अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य में सुधार से खुश है और शनिवार (1 अक्टूबर) को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. बीसीसीआई सिडनी में डॉ. कौरूश हघीगी और उनकी टीम के साथ-साथ डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस की चोट का सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित किया. श्रेयस आगे की सलाह के लिए कुछ समय सिडनी में ही रहेंगे. हवाई यात्रा के लिए फिट होने पर भारत लौट आएंगे.'

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था. अब चोट के चलते श्रेयस के कुछ समय तक मैदान पर लौटने की उम्मीद नहीं है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में श्रेयस शायद ही खेलते नजर आए.

