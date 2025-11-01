scorecardresearch
 

Feedback

श्रेयस अय्यर को मिली सिडनी हॉस्पिटल से छुट्टी, BCCI ने जारी किया नया मेडिकल अपडेट

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. श्रेयस ने एडिलेड वनडे में शानदार 61 रन बनाकर फॉर्म में होने के सबूत दिए थे. श्रेयस फिर सिडनी वनडे के दौरान इंजर्ड हो गए थे.

Advertisement
X
श्रेयस अय्यर की रिकवरी तेजी से हो रही है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. (Getty Images)
श्रेयस अय्यर की रिकवरी तेजी से हो रही है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. (Getty Images)

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. श्रेयस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का पीछे भागते हुए कैच लपका था. कैच लपके के दौरान वो जमीन पर गिरे और उन्हें पेट में गंभीर चोट लग गई थी. इस दौरान उनकी तिल्ली (Spleen) में कट लग गया और और अंदरूनी ब्लीडिंग (आंतरिक रक्तस्राव) होने लगा. श्रेयस को सिडनी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो कुछ दिन आईसीयू (ICU) में भी रहे.

अब श्रेयस अय्यर को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने ताजा अपडेट दिया है. बीसीसीआई ने कहा कि श्रेयस अय्यर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वो फिलहाल सिडनी में ही रुकेंगे. बोर्ड के मुताबिक श्रेयस की रिकवरी शानदार तरीके से हो रही  है. बीसीसीआई ने उन डॉक्टर्स का धन्यवाद किया है, जिन्होंने श्रेयस के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

बीसीसीआई के बयान में कहा गया, '25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय श्रेयस अय्यर के पेट में गंभीर चोट लग गई. इससे उनकी तिल्ली में चोट लग गई और आंतरिक रक्तस्राव होने लगा. चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक सामान्य ऑपरेशन के जरिए ब्लीडिंग को पूरी तरह बंद कर दिया गया. इसके लिए उनका उचित मेडिकल मैनेजमेंट भी किया गया है.'

Advertisement

इस वजह से अभी सिडनी में ही रहेंगे श्रेयस अय्यर
बीसीसीआई के बयान में आगे कहा गया, 'अब श्रेयस अय्यर की हालत स्थिर है और वो अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य में सुधार से खुश है और शनिवार (1 अक्टूबर) को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. बीसीसीआई सिडनी में डॉ. कौरूश हघीगी और उनकी टीम के साथ-साथ डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस की चोट का सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित किया. श्रेयस आगे की सलाह के लिए कुछ समय सिडनी में ही रहेंगे. हवाई यात्रा के लिए फिट होने पर भारत लौट आएंगे.'

सम्बंधित ख़बरें

Melbourne_India_S_Australia
दूसरे टी-20 मैच में Team India को मिली हार, विनिंग स्ट्रीक भी टूटा  
Josh Hazlewood in IND vs AUS 2nd T20I
हेजलवुड ने MCG में फेंका ड्रीम स्पेल, टीम इंड‍िया कर बैठी सरेंडर... इन 3 विकेट से मैच हुआ एकतरफा 
Shivam Dube
शिवम दुबे का टी20I में जीत का क्रम टूटा, बुमराह की अजेय लकीर भी खत्म 
Abhishek Sharma
गंभीर का एक्सपेरिमेंट फुस्स, 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके 
Mitchell Marsh and Suryakumar Yadav
टीम इंड‍िया और जय-वीरू का खोटा सिक्का! हाय री किस्मत... मेलबर्न में जारी रहा टॉस हारने का स‍िलस‍िला 

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था. अब चोट के चलते श्रेयस के कुछ समय तक मैदान पर लौटने की उम्मीद नहीं है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में श्रेयस शायद ही खेलते नजर आए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement