IND vs SA: रायपुर में कैसा है विराट-रोहित का प्रदर्शन? दूसरे ODI से पहले जानें इस मैदान का हर आंकड़ा

रांची के बाद टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका से अगला मुकाबला रायपुर में बुधवार यानी 3 दिसंबर को खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज के इस दूसरे वनडे में जीत हासिल करके भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में बुधवार को होगा (Photo: ITG)
रांची के बाद टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका से अगला मुकाबला रायपुर में बुधवार यानी 3 दिसंबर को खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज के इस दूसरे वनडे में जीत हासिल करके भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर रायपुर के इस मैदान पर टीम इंडिया के आंकड़े कैसे हैं. वहीं, इस मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का कैसा प्रदर्शन रहा है. तो आइए आपको बताते हैं इस मैदान के आंकड़ों के बारे में...

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर अबतक केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है. 

यह भी पढ़ें: लंदन में रहकर विराट कोहली कैसे करते हैं मैच की तैयारी? प्रैक्टिस के लिए अपनाते हैं ये ट्रिक

केवल एक ही वनडे मुकाबला इस मैदान पर हुआ

इस मैदान पर केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है. वो भी दो साल पहले जब न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी. 21 जनवरी 2023 को इस मैदान पर भारत-न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की थी और पूरी कीवी टीम महज 108 के स्कोर पर सिमट गई थी. मोहम्मद शमी ने इस मैच में 3 विकेट झटके थे. वहीं, वाशिंगटन सुंदर को 2 और हार्दिक को भी 2 सफलता मिली थी.

यह भी पढ़ें: 'कोहली-रोहित के बिना 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते...', इस भारतीय दिग्गज ने चयनकर्ताओं को दी नसीहत

ऐसा रहा है रोहित-कोहली का प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के 109 रनों के जवाब में टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा ने 51 रनों की पारी खेली थी. रोहित ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए थे. लेकिन विराट कोहली केवल 11 रन बना सके थे और आउट हो गए थे. हालांकि, भारत ने ये मैच 21वें ओवर में ही 8 विकेट से जीत लिया था.

बता दें कि रांची में हुए पहले वनडे में विराट कोहली ने 135 रनों की पारी खेली थी. जबकि रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे. इसके दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से मात दी थी. अब रायपुर में रोहित और कोहली पर फिर सभी की नजर होगी.

