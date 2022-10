Ind Vs SA 2nd ODI LIVE SCORE: टीम इंडिया को मिली पहली सफलता, सिराज ने क्विंटन को आउट किया

भारत की प्लेइंग-11: शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज़ अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आवेश खान

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: जानेमन मलान, क्विंटन डि कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडन मर्करम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, वेन पार्नेल, केशव महाराज, बॉर्न फॉर्टुइन, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्किया



🚨 Toss Update from Ranchi 🚨



South Africa have elected to bat against #TeamIndia in the second #INDvSA ODI.



Follow the match ▶️ https://t.co/6pFItKiAHZ @mastercardindia pic.twitter.com/NKjxZRPH4e