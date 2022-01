IND vs SA, 1st ODI Playing 11: राहुल-धवन ओपनर, दो स्पिनर...पूर्व क्रिकेटर ने बताई पहले ODI के लिए प्लेइंग-11

Playing 11 of India vs South Africa 1st ODI Match: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज़ की शुरुआत बुधवार से हो रही है. 19 जनवरी को दोनों टीमें पार्ल के मैदान में आमने-सामने होंगी. केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया चाहेगी कि इस सीरीज़ को जीते और टेस्ट मैचों का बदला ले पाए. पहले मैच में भारत की प्लेइंग-11 क्या हो सकती है, इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने अपनी राय रखी है.



सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाले वसीम जाफर ने ट्विटर पर अपनी प्लेइंग-11 बताई. जिसमें केएल राहुल और शिखर धवन को ओपनिंग के लिए रखा है, जबकि तीसरे नंबर पर विराट कोहली को उतारा गया है. वसीम जाफर ने अपनी टीम में दो स्पिनर्स को जगह दी है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है.

वसीम जाफर की प्लेइंग-11 इस प्रकार है...



केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर या सिराज, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह

My Indian team for first ODI:



1. KL (C)

2. Shikhar

3. Virat

4. S Iyer

5. Pant (WK)

6. Surya

7. Shardul

8. Ashwin

9. Bhuvi / Siraj

10. Chahal

11. Bumrah



What's yours? #SAvIND