IND vs PAK T20i Stats, Records: 18 साल, 13 मुकाबले... भारत-पाक‍िस्तान की T20 जंग में रनचेज करने वाली टीम क्यों पलटती है गेम?

एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है. 18 साल में दोनों टीमों के बीच टी20 फॉर्मेट में कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें पाकिस्तान पर भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है. लेकिन, एशिया कप टी20 में पाकिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी है.

एशिया कप टी20 में भारत और पाकिस्तान अब चौथी बार आमने-सामने होंगे. (Photo: ITG)
भारत बनाम पाकिस्तान मैच हमेशा से ही क्रिकेट फैन्स के लिए सबसे बड़ा रोमांच होता है. खासकर जब मुकाबला टी20 फॉर्मेट में हो तो रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. 18 साल में दोनों टीमों के बीच कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 9 मैच जीतकर एकतरफा पकड़ बनाई हुई है. वहीं, पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं. 

इस फॉर्मेट में भले ही टीम इंडिया पाकिस्तान पर भारी पड़ती नजर आई है. लेकिन, पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी है. इन चारों मैचों में फैन्स को भरपूर रोमांच देखने को मिला है. क्योंकि यह सभी मैच अंतिम ओवर तक गए हैं. जिसे देखते हुए यह कहना मुश्किल होगा कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान पर आसानी से जीत हासिल करेगा.

भारत-पाकिस्तान के बीच कैसे रहे हैं नतीजे ? 
दोनों टीमों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल 14 सितंबर 2007 को डरबन में खेला गया था. यह मैच टाई रहा था. 2007 से लेकर 2012 तक दोनों टीमों के बीच 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 1 और भारत ने 3 मैच जीते. पिछले 10 सालों में (2014 से लेकर 2024 तक) भारत और पाकिस्तान के बीच 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए जिसमें भारतीय टीम ने 6 और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैचों में ही जीत हासिल की. 

पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी... क्या करने से मिली जीत ? 
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है. इन सभी मुकाबलों में से 9 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, सिर्फ 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दोनों टीमों को एक दूसरे के खिलाफ रन चेज पसंद है. 

एशिया कप टी20 में कौन है आगे ? 
एशिया कप टी20 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मैच ही खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 2 और पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है. पहला मैच 27 फरवरी 2016 को मीरपुर में खेला गया था. जिसे भारत ने 5 विकेट से जीता था. दूसरा मैच दुबई में 28 अगस्त 2022 को खेला गया. यह मुकाबला भी भारतीय टीम ने 5 विकेट जीता था. वहीं, तीसरा मैच भी दुबई में 4 सितंबर 2022 खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट से बाजी मारी थी.

दुबई में किसका पलड़ा भारी ? 
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच देखने को मिले हैं. इस मैदान में दोनों टीमों ने 3 मैच खेले हैं. जिसमें पाकिस्तान ने 2 मैच और भारत ने 1 मैच जीता है. पहला मैच 24 अक्टूबर 2021 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया था. जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की थी. 

दूसरा मैच 28 अगस्त 2022 को एशिया कप के दौरान खेला गया. जिसे भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीता. वहीं, तसीरा मैच 4 सितंबर 2022 को हुआ. जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान ने 5 विकेट बाजी मार ली. यह मुकाबला भी एशिया कप के दौरान ही खेला गया था. 

