India vs Pakistan T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान मैच पर बारिश का खतरा? जानिए मेलबर्न में मौसम का हाल

India vs Pakistan T20 World Cup 2022: आज (23 अक्टूबर) क्रिकेट फैन्स के लिए एक बड़ा दिन है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है. यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा.

मगर इस बीच में कुछ दिनों से ही बारिश का खतरा मंडराया हुआ है. ब्रिस्बेन में हुए कुछ वॉर्म-अप मैच भी बारिश के कारण बिल्कुल भी नहीं हो सके थे. जबकि होबार्ट में खेले गए क्वालिफाइंग मुकाबले भी बारिश से प्रभावित रहे थे.

मैच के दौरान हो सकती है बारिश

मेलबर्न में भी कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. मगर बात आज (23 अक्टूबर) की करें, तो यहां पिछले करीब 24 घंटों से बारिश नहीं हुई है. हालांकि बादलों ने पूरी तरह से आसमान को ढक रखा है. दोपहर में मैच के दौरान बारिश होने की आशंका जताई गई है. मगर यह बारिश इतनी खतरनाक नहीं होगी की मैच को रोक सके. मुकाबले पर थोड़ा बहुत बारिश का असर हो सकता है.

यदि Accuweather की मानें तो मेलबर्न में रविवार को बारिश की आशंका 40 प्रतिशत तक रहेगी. आसमान में 92% तक बादल छाए रहेंगे. जबकि हवाओं की गति भी 45 km/h की रहेगी. मेलबर्न में रविवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

Okay so it’s a bit overcast - has been like that since last night - but no rain! You will have the full game tonight #IndvsPak #T20WConSportsTak pic.twitter.com/QrPENljr6S