scorecardresearch
 

Feedback

बुमराह ने किया PAK का 'प्लेन क्रैश', फ‍िर सूर्या-त‍िलक ने दी मीठी गोली... इंडियन खिलाड़ियों ने लिए मजे

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 जीतने पर शानदार तरीके से जश्न मनाया. मुकाबले के दौरान तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ की गिल्लियां उखाड़ने के बाद खास सेलिब्रेशन किया, जो खूब वायरल हुआ.

Advertisement
X
एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने किया धमाकेदार सेलिब्रेशन (Photo: Getty Images)
एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने किया धमाकेदार सेलिब्रेशन (Photo: Getty Images)

एशिया कप 2025 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल से तो फैन्स का दिल जीता ही, उन्होंने जश्न भी शानदार तरीके से बनाया. मैच के दौरान और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की मस्ती साफ दिखी.

खिताबी मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करके धांसू जश्न बनाया. बुमराह ने 'प्लेन क्रैश' वाला सेलिब्रेशन करके हारिस रऊफ को मुंहतोड़ जवाब दिया. हारिस ने भारतीय टीम के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले के दौरान आपत्तिजनक इशारे किए थे. इसके चलते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तानी गेंदबाज पर मैच फीस का 30 प्रतिशत फाइन लगाया था.

सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों का मस्त अंदाज देखने को मिला. भारतीय खिलाड़ियों के जश्न से जुड़े वीडियो वायर हो रहे हैं. उधर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी तिलक वर्मा के छक्का जड़ने पर मेज थपथपाते दिखे थे. सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप की अपनी पूरी मैच फीस पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों और भारतीय सेना के नाम कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Surge
टीम इंडिया की जीत को शेयर बाजार का सलाम, जोश में सेंसेक्स-निफ्टी, ये 10 शेयर भागे 
Suryakumar Yadav
एश‍िया कप की 'अदृश्य ट्रॉफी' के साथ सूर्या का आइकॉन‍िक सेल‍िब्रेशन, VIDEO देख पाक‍िस्तान जल-भुन जाएगा 
asia cup trophy case of pcb and bcci
Asia Cup विवाद: BCCI ने PCB चीफ नकवी पर साधा निशाना 
Pakistani Fans Reaction on IND vs PAK Asia Cup final
'फिर आए हैं, फिर हार गए, लेकिन...', हार पर पाकिस्तानी फैन्स ने अपनी टीम के ही लिए मजे 
Tilak Verma Net Worth
एशिया कप में जीत के 'हीरो' बने तिलक वर्मा... जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक 

भारतीय टीम ने इस जीत के साथ दूसरी बार टी20 एशिया कप जीता. ओवरऑल टीम इंडिया का ये 9वां एशिया कप टाइटल रहा. तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की पारी और कुलदीप यादव के चार विकेटों ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वैसे भारतीय टीम के लिए विजयी चौका रिंकू सिंह ने लगाया, जो एशिया कप 2025 में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे थे.

भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने पर ट्रॉफी नहीं उठाई. भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. ये ऐसा मुकाबला था, जिसमें भारत ने जीत हासिल करने के बाद डिजिटल सेलिब्रेशन भी किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement