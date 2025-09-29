एशिया कप 2025 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल से तो फैन्स का दिल जीता ही, उन्होंने जश्न भी शानदार तरीके से बनाया. मैच के दौरान और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की मस्ती साफ दिखी.
खिताबी मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करके धांसू जश्न बनाया. बुमराह ने 'प्लेन क्रैश' वाला सेलिब्रेशन करके हारिस रऊफ को मुंहतोड़ जवाब दिया. हारिस ने भारतीय टीम के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले के दौरान आपत्तिजनक इशारे किए थे. इसके चलते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तानी गेंदबाज पर मैच फीस का 30 प्रतिशत फाइन लगाया था.
सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों का मस्त अंदाज देखने को मिला. भारतीय खिलाड़ियों के जश्न से जुड़े वीडियो वायर हो रहे हैं. उधर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी तिलक वर्मा के छक्का जड़ने पर मेज थपथपाते दिखे थे. सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप की अपनी पूरी मैच फीस पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों और भारतीय सेना के नाम कर दी.
भारतीय टीम ने इस जीत के साथ दूसरी बार टी20 एशिया कप जीता. ओवरऑल टीम इंडिया का ये 9वां एशिया कप टाइटल रहा. तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की पारी और कुलदीप यादव के चार विकेटों ने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वैसे भारतीय टीम के लिए विजयी चौका रिंकू सिंह ने लगाया, जो एशिया कप 2025 में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरे थे.
भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने पर ट्रॉफी नहीं उठाई. भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. ये ऐसा मुकाबला था, जिसमें भारत ने जीत हासिल करने के बाद डिजिटल सेलिब्रेशन भी किया.