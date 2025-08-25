एशिया कप 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट की दो चिरप्रतिद्वंद्वी टीम भारत और पाकिस्तान के मैच को भारतीय सरकार ने हरी झंडी दे दी है. अब 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा.

वैसे दोनों देशों के बीच ज‍ितने भी हाई वोल्टेज मुकाबले हुए हैं, उनमें टी20 का एक द‍िलचस्प आंकड़ा सामने आया है. जो गेंदबाजों से जुड़ा हुआ है. जहां पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट ना तो जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं और ना ही अर्शदीप सिंह ने... इस मामले में हार्दिक पंड्या अव्वल हैं. जिन्होंने पाकिस्तान के सामने खेलते हुए हर एक मैच में विकेट लिए है और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है.

पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है हार्दिक का प्रदर्शन ?

भारत की ओर से हार्दिक पंड्या ने टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. वह इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 7 मैच खेले हैं. पंड्या ने 2016 के एशिया कप में पाक‍िस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था

हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों में 7.25 की इकोनॉमी के साथ सबसे ज्यादा 13 विकेट झटके हैं. जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 2016 में खेले गए पहले मैच में ही आया था. उन्होंने उस मुकाबले में 2.28 की इकोनॉमी से 3 विकेट लिए थे.

कैसा है हार्दिक का टी-20 रिकॉर्ड ?

मौजूदा समय में हार्दिक पंड्या टीम इंडिया सबसे अनुभवी ऑलराउंडर हैं. वह इस समय भारत के ल‍िए टी20 इंटरनेशल में टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं. हार्दिक ने अब-तक 114 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 8.20 की इकोनॉमी के साथ 94 विकेट झटके हैं. अर्शदीप ने सबसे ज्यादा 99 विकेट झटके हैं, चहल के 96 विकेट हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है अर्शदीप और बुमराह का रिकॉर्ड ?

टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के दो सबसे बडे़ गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है. अर्शदीप और बुमराह दोनों ही गेंदबाजों ने पाकिस्तान के सामने 4-4 मैच खेले हैं. जिसमें अर्शदीप ने 7.85 की इकोनॉमी के साथ 7 विकेट लिए हैं. जबकि, बुमराह ने 5.42 की इकोनॉमी के साथ 5 विकेट झटके हैं. दोनों गेंदबाजों ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में अहम योगदान दिया था.

टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के टॉप-5 विकेट टेकर

1. हार्दिक पंड्या - 13 विकेट

2. भुवनेश्वर कुमार - 11 विकेट

3. अर्शदीप सिंह - 7 विकेट

4. इरफान पठान - 6 विकेट

5. जसप्रीत बुमराह - 5 विकेट

