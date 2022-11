Ind Vs Nz 2nd ODI Live Score: भारत-न्यूजीलैंड वनडे में बारिश बनी बाधा, रोका गया मैच, धवन-गिल क्रीज पर

भारत की प्लेइंग-11: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल



न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), डिरेल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हैनरी, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्युसन

