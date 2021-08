IND vs ENG 3rd Test When and where to watch Live: भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट, जानें कब और कहां देख सकेंगे लाइव

When and where to watch IND vs ENG 3rd Test Live on TV and Online, Live Streaming: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का तीसरे मुकाबला आज इंग्लैंड के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जाएगा. टीम इंडिया 19 साल बाद हेडिंग्ले के मैदान पर टेस्ट खेलने उतर रही है. आज के मुकाबले में कोहली ब्रिगेड 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में बढ़त को 2-0 करने के इरादे से उतरेगी. भारत दो टेस्ट मैचों के बाद 1-0 की बढ़त बनाए हुए हैं. पहला मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला गया था जो ड्रॉ रहा था, जबकि लॉर्ड्स में खेला गया दूसरा मैच भारत ने 151 रन से जीता था.

बल्लेबाजी में टीम इंडिया के पास चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के रूप में तीन अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं, इसके बाद भी टीम बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाने में नाकाम रही है. हालांकि, ओपनर लोकेश राहुल और तेज गेंदबाजी आक्रमण के फॉर्म और अन्य खिलाड़ियों के सहयोग से टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने ना सिर्फ विकेट चटकाए बल्कि दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में बल्ले से भी योगदान दिया.

इंग्लैंड की कमजोरी

इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम भी संघर्ष कर रहा है. उनकी तरफ से कप्तान जो रूट ही रन बना पा रहे हैं. हालांकि इस मैच के लिए उन्होंने डेविड मलान को बुलाया है जो टी-20 और वनडे के खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं. इंग्लैंड की टीम से जैक क्राव्ली और डॉमिनिक सिब्ले दोनों ओपनर पहले ही बाहर हो चुके हैं.

इंग्लैंड की टीम के लिए खिलाड़ियों की चोट भी बड़ी समस्या बन गई है. जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली स्टोन पहले से चोटिल थे, लेकिन इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में मार्क वुड की सेवाएं नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वह कंधे की चोट के कारण इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खेमे में साकिब महमूद भी खेलते देखे जा सकते हैं.

India vs England 3rd Test: कहां खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में खेला जाएगा.

Leeds Headingley Cricket Ground Stats: मैदान में अभी तक कौन किस पर रहा है भारी?

हेडिंग्ले के मैदान पर दोनों टीमों के बीच अबतक 6 मैच हुए हैं जिसमें से इंग्लैंड ने तीन और भारत ने दो मैचों में जीत हासिल की है.

India vs England 3rd Test Timing: कब शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच का मुकाबला?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला बुधवार यानी आज दोपहर 03:30 बजे शुरू होगा. मैच के लिए टॉस का सिक्का दोपहर 3 बजे उछाला जाएगा.

Ind vs Eng 3rd Test Where and how to watch live: भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण कहां देख सकेंगे?

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच का लाइव टेलिकास्ट सोनी नेटवर्क पर होगा. टेस्ट मैच को आप Sony SIX, Sony TEN 3 और Sony TEN 4 चैनल पर देख सकेंगे. इसके अलावा आप जियो ऐप पर भी लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. मैच से जुड़ी रोचक जानकारी और अपडेट्स के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

टेस्ट मैच की तारीख कहां होगा मैच नतीजे पहला टेस्ट 4 से 8 अगस्त नॉटिंघम ड्रॉ दूसरा टेस्ट 12 से 16 अगस्त लंदन (लॉर्ड्स) भारत की 151 रन से जीत तीसरा टेस्ट 25 से 29 अगस्त लीड्स (हेडिंग्ले) - चौथा टेस्ट 2 से 6 सितंबर लंदन (ओवल) - 5वां टेस्ट 10 से 14 सितंबर मैन्चेस्टर -



टीमें इस प्रकार हैं :

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, केएल राहुल, ऋद्धिमान साहा, अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शॉ, सूर्यकुमार यादव.

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), मोईन अली, जेम्स एंडरसन, जोनाथन बेयरस्टो, रोरी बर्न्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, साकिब महमूद, डेविड मलान, क्रेग ओवरटन, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन.