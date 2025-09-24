scorecardresearch
 

Feedback

पाक‍िस्तान से कम बवाली नहीं हैं बांग्लादेश... धोनी की सिर कटी तस्वीर से लेकर स्टंप से मारपीट तक, जानें IND vs BAN मैच के 5 बड़े विवाद

एशिया कप सुपर-4 में टीम इंडिया का मुकाबला आज बांग्लादेश के साथ है. पाकिस्तान को हराने के बाद सुपर-4 में टीम इंडिया की ये दूसरी भिड़ंत है. बांग्लादेश ने भी अपने सुपर-4 का पहला मैच श्रीलंका को हराकर जीता है. ऐसे में आज का मैच जो भी टीम जीतेगी. वह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. ऐसे में ये बेहद रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है.

Advertisement
X
टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कोहली और शाकिब के बीच हुआ था पंगा (Photo: AP)
टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कोहली और शाकिब के बीच हुआ था पंगा (Photo: AP)

एशिया कप सुपर-4 में टीम इंडिया का मुकाबला आज बांग्लादेश के साथ है. पाकिस्तान को हराने के बाद सुपर-4 में टीम इंडिया की ये दूसरी भिड़ंत है. बांग्लादेश ने भी अपने सुपर-4 का पहला मैच श्रीलंका को हराकर जीता है. ऐसे में आज का मैच जो भी टीम जीतेगी. वह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. ऐसे में ये बेहद रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है.

साथ ही इस मैच में विवाद भी देखने को मिल सकता है. क्योंकि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश और भारत की टीमें जब आमने-सामने होती हैं तो हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है. अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जब दोनों देशों के बीच हुए मुकाबले में खूब तनातनी रही है. अंडर-19 वर्ल्डकप फाइनल से लेकर सीनियर टीमों के मुकाबले तक कई ऐसे वाकये हुए हैं. आज आपको उन 5 बड़े विवादों के बारे में बताते हैं जो भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान हुए हैं...

2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल

सम्बंधित ख़बरें

Harbhajan singh reaction on Pakistan
'बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे...', संडे नहीं अगले साल होगा भारत का PAK से मैच, हरभजन ने लिए मजे 
SL VS PAK
पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, फाइनल की उम्मीद बरकरार 
Team India (File Photo: PTI)
'भारत को कोई भी टीम हरा सकती है...', पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का बड़बोला बयान 
Tilak Varma, Shaheen Afridi
'आफरीदी को नेट बॉलर की तरह पीटा...', तिलक वर्मा की बल्लेबाजी का फैन हुआ ये दिग्गज 
Fakhar Zaman catch controversy
फखर के कैच पर नहीं थम रहा बखेड़ा! कनेर‍िया ने दिखाई आफरीदी को असल‍ियत, अख्तर बिलब‍िलाए  

साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्डकप का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था. मैच के दौरान दोनों ओर से खिलाड़ियों में खूब गाली गलौज हुई. लेकिन खिताब अपने नाम करने के बाद बांग्लादेश टीम के प्लेयर्स ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ खूब बदतमीजी की. माहौल इतना गरमा गया था कि दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने स्टंप और बैट लेकर खड़े हो गए थे. मारपीट की नौबत तक आ गई थी.

Advertisement


2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में जब भड़का विवाद

ढाका के तेज़ गेंदबाज़ रुबेल हुसैन की गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट दिए गए थे, लेकिन अंपायर ने गेंद को नो-बॉल करार दिया. रीप्ले में यह निर्णय गलत साबित हुआ, जिससे बांग्लादेश टीम और बोर्ड काफी नाराज़ हो गया. अंततः भारत ने मैच 109 रनों से जीत लिया. लेकिन इसे लेकर खूब बवाल हुआ.

ind vs pak

2016 एशिया कप फाइनल से पहले फैंस का विवादित फोटोशॉप

2016 में हुए एशिया कप की ही बात है. फाइनल में भारत और बांग्लादेश का मैच होना था. फाइनल से पहले बांग्लादेशी फैंस ने सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी का सिर कटा हुआ फोटोशॉप इमेज पोस्ट किया. इस घटना ने दोनों टीमों के बीच तनाव और भावनात्मक टकराव को और भड़का दिया.

ind vs pak

जब विराट कोहली से रुबेल हुसैन ने लिया पंगा

विराट कोहली और रुबेल हुसैन के बीच कई बार बहस हुई. एक मौके पर रुबेल ने गुस्से में कोहली को मैदान से बाहर जाने का इशारा तक कर दिया. इससे दोनों देशों के फैंस के बीच भी माहौल गरम हो गया. वहीं, 2022 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के नुरुल हसन ने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया. आईसीसी नियमों के अनुसार यह साबित होता तो भारत पर 5 रन की पेनल्टी लगती. भारत यह मैच सिर्फ 5 रनों से जीता, जिससे विवाद और गहराया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement