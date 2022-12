Ind Vs Ban 2nd Test Day 2 Scores: मीरपुर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल शुरू, गिल-राहुल की जोड़ी क्रीज पर

भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 19 रन बनाए थे. कप्तान केएल राहुल 3 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर नाबाद रहे थे. अब भारतीय टीम की कोशिश दूसरे दिन भी दमदार प्रदर्शन करने पर होगी.

Hello and welcome to Day 2 of the 2nd Test.



Shubman Gill and KL Rahul will resume on 19/0.#BANvIND pic.twitter.com/ojGlQum3J4