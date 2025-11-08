दबदबा था, दबदबा है... सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया संग टी20 सीरीज में कर ली धोनी-कोहली की बराबरी, 13 साल से टीम इंडिया का जलवा कायम

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया है. दोनों टीम्स के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर (शनिवार) को ब्रिस्बेन के द गाबा में हुआ. हालांकि बारिश के चलते यह मुकाबला पूरा नहीं हो सका. सीरीज जीतने के साथ ही सूर्यकुमार यादव ने महेद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बराबरी कर ली. सूर्या से पहले कोहली और धोनी की कप्तानी में ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टी20 सीरीज जीतने में सफल रही थी.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबलों का इतिहास बताता है कि कंगारू टीम अपनी धरती पर भारत को अब तक टी20 सीरीज नहीं हरा पाई है. महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में बनी यह परंपरा अब सूर्यकुमार यादव ने आगे बढ़ाई है.
दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2008 में खेला गया. उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और मेलबर्न में भारत को 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. हालांकि तब सिर्फ एक मुकाबला खेला गया था और वो मुकाबला टी20 सीरीज के दायरे में नहीं आया.
2012 में हुई ऑस्ट्रेलिया में पहली टी20 सीरीज
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहली टी20 सीरीज 2012 में आयोजित हुई. तब एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने वो टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म की थी. 2016 में फिर धोनी के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का उसकी धरती पर 3-0 से क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया.
इसके बाद 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 सीरीज 1-1 से बराबर कराई, जबकि 2020 में भारत ने कोहली के नेतृत्व में 2-1 से सीरीज अपने नाम की. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना दबदबा कायम रखा है. यानी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत ने मेजबान टीम के खिलाफ कुल 5 टी20 सीरीज खेले हैं. इस दौरान भारत ने तीन सीरीज जीते, जबकि दो सीरीज बराबरी पर छूटे.
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक एक भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं हारी है. सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक 34 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 27 मुकाबले (सुपर ओवर की दो जीत भी शामिल) जीते. जबकि 5 मैचों में टीम को हार मिली. दो मुकाबलों का नतीजा भी नहीं निकला.
2022 से ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हार
2025- भारत से 1-2 से हार (घर)
2023- भारत से 1-4 से हार (बाहर)
2022- इंग्लैंड से 0-2 से हार (घर)
2022- भारत से 1-2 से हार (बाहर)