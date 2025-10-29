IND vs AUS: WC फाइनल से बस एक जीत दूर भारत... सेमीफाइनल से पहले जानें मौसम, पिच रिपोर्ट और रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब विश्व कप फाइनल से बस एक कदम दूर है. गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025, को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से होगा. यह मुकाबला शाम 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 3 बजे होगा.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने टूर्नामेंट में उतार-चढ़ाव भरा सफर तय किया है. टीम ने दक्षिण अफ्रीका (SAW) के खिलाफ आखिरी लीग मैच जीतकर किसी तरह सेमीफाइनल में प्रवेश किया. भारत को इससे पहले SAW, ENW और AUSW से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि BANW के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था.

दूसरी ओर, मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम बेहद मजबूत स्थिति में है. उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में खेले गए 7 में से 6 मुकाबले जीते हैं और आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेंगी.

पिच और मौसम रिपोर्ट

डीवाई पाटिल की पिच बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि, शुरुआती ओवरों में तेज़ गेंदबाज़ों को स्विंग और उछाल मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला कर सकती है. पिछले मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच बारिश से बाधित मैच में पिच ने संतुलित खेल दिखाया था.

मौसम रिपोर्ट

नवी मुंबई में गुरुवार को 25% बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 4-5% संभावना गरज-चमक की भी है. तापमान 32°C (अधिकतम) और 25°C (न्यूनतम) रहने की उम्मीद है. हल्की बारिश के कारण मैच में थोड़ी देर रुकावट आ सकती है, लेकिन पूरा मुकाबला होने की संभावना है.

जानें टीम इंडिया का समीकरण

भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज़ प्रतीका रावल घुटने और टखने की चोट के कारण सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) की वापसी की उम्मीद है. वे पिछला मैच चोट के कारण नहीं खेल पाई थीं, लेकिन अब फिट नज़र आ रही हैं और सेमीफाइनल में खेलने की पूरी संभावना है.

भारत महिला टीमः शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चारणी, रेनुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीमः जॉर्जिया वोल, फोएबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एन्नाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शुट, हीथर ग्रैहम, डार्सी ब्राउन, एलिसा हीली, सोफी मोलिन्यूक्स.



