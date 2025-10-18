19 अक्टूबर की तारीख होगी... जगह होगी पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम. इसी वेन्यू पर टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. भारतीय टीम के लिए यह 3 मैचों की वनडे सीरीज कई मायनों में अहम रहेगी. अव्वल यह कि शुभमन गिल की बतौर वनडे कप्तान पहली सीरीज होने वाली है. वहीं रोहित शर्मा यह सीरीज बतौर प्लेयर खेलने उतरेंगे. कोहली के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी.
अब बात की जाए तो भारत के ऑस्ट्रेलियाई धरती पर रिकॉर्ड की तो यहां तूती ऑस्ट्रेलिया की ही बोली है. दोनों टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर कुल 54 मैच खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम केवल 14 मैच ही जीत पाई है, 38 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियाई टीम जीती है, 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. लेकिन यहां एक सुखद संकेत यह है कि टीम इंडिया ने कंगारू सरजमीं पर पिछले 5 वनडे में से 3 में जीत दर्ज की है.
Brace yourselves…they’re 𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙄𝙣 𝘽𝙡𝙪𝙚𝙨 🔥— BCCI (@BCCI) October 17, 2025
Rohit Sharma 🤝 Virat Kohli
🎥 Watch on loop as the duo gears up for #AUSvIND 💪 #TeamIndia | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/u99yHyFfwJ
लेकिन यहां एक चीज गौर करने वाली है, जब भारतीय टीम आखिरी बार वनडे सीरीज खेलने 2020 में गई थी तब कप्तान कोहली थे. उस 3 मैचों की वनडे सीरीज को कंगारू टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था.
वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवरऑल वनडे मुकाबलों का हेड टू हेड देखा जाए तो 152 मैच हुए हैं. इनमें 84 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम को विजय प्राप्त हुई है, भारतीय टीम 58 बार जीती है, 10 मैच बेनतीजा रहे हैं.
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
जाते-जाते खबर में एक और डाटा पर नजर डाल ही लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने हिन्दुस्तानी सरजमीं पर कुल 72 वनडे खेले हैं, इनमें 34 बार उसे विजय तो 33 बार पराजय देखने को मिली है. 5 मैच बेनतीजा रहे हैं.
और एक बात... भारतीय टीम का इस साल वनडे फॉर्मेट में जलवा रहा है, उसने इस साल अपना एक भी मैच नहीं हारा है. ऐसे में शुभमन गिल के सामने इस विजय रथ को कायम रखने का चैलेंज रहेगा.
भारत vs ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले 5 वनडे (ऑस्ट्रेलिया में)
ऑस्ट्रेलिया की भारत की 15 सदस्यीय ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी