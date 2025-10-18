scorecardresearch
 

Feedback

भारत का कैसा है ऑस्ट्रेल‍िया की धरती पर ODI रिकॉर्ड? आंकड़े देते हैं टेंशन, पर प‍िछले 5 मैचों में बदल गई कहानी

भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. लेकिन भारत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेल‍िया की धरती पर बहुत शानदार नहीं है. हालांकि, प‍िछले 5 मैचों में कहानी थोड़ी बदली हुई सी है.

Advertisement
X
व‍िराट कोहली ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर फोकस में रहेंगे, वहीं उन्होंने प‍िछले 5 वनडे में हर बार कंगारू टीम के ख‍िलाफ 50 प्लस की पारी खेली है (Photo: Getty)
व‍िराट कोहली ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर फोकस में रहेंगे, वहीं उन्होंने प‍िछले 5 वनडे में हर बार कंगारू टीम के ख‍िलाफ 50 प्लस की पारी खेली है (Photo: Getty)

19 अक्टूबर की तारीख होगी... जगह होगी पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम. इसी वेन्यू पर टीम इंड‍िया 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. भारतीय टीम के लिए यह 3 मैचों की वनडे सीरीज कई मायनों में अहम रहेगी. अव्वल यह कि शुभमन गिल की बतौर वनडे कप्तान पहली सीरीज होने वाली है. वहीं रोहित शर्मा यह सीरीज बतौर प्लेयर खेलने उतरेंगे. कोहली के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी. 

अब बात की जाए तो भारत के ऑस्ट्रेल‍ियाई धरती पर रिकॉर्ड की तो यहां तूती ऑस्ट्रेल‍िया की ही बोली है. दोनों टीमों के बीच ऑस्ट्रेल‍िया की सरजमीं पर कुल 54 मैच खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम केवल 14 मैच ही जीत पाई है, 38 मुकाबलों में ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम जीती है, 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. लेकिन यहां एक सुखद संकेत यह है कि टीम इंड‍िया ने कंगारू सरजमीं पर प‍िछले 5 वनडे में से 3 में जीत दर्ज की है. 

लेक‍िन यहां एक चीज गौर करने वाली है, जब भारतीय टीम आख‍िरी बार वनडे सीरीज खेलने 2020 में गई थी तब कप्तान कोहली थे. उस 3 मैचों की वनडे सीरीज को कंगारू टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था. 

वहीं भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच ओवरऑल वनडे मुकाबलों का हेड टू हेड देखा जाए तो 152 मैच हुए हैं. इनमें 84 बार ऑस्ट्रेल‍िया की टीम को व‍िजय प्राप्त हुई है, भारतीय टीम 58 बार जीती है, 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Agarkar
'खेलना सबसे अच्छा, टीम चुनना चुनौतीपूर्ण... अगरकर ने शेयर किया अपना अनुभव 
Virat Kohli With Brother Vikas Kohli and Sister Bhavna Kohli Dhingra
विराट ने भाई को सौंपी गुरुग्राम प्रॉपर्टी की GPA? विकास कोहली के पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस 
Nic Maddinson
कैंसर से जूझ रहा क्रिकेटर, झेली भयंकर पीड़ा, अब मैदान में वापसी को तैयार 
Jaspreet Bumrah
Airport पर Paps की हरकत पर भड़के Jaspreet Bumrah! 
Ishan Kishan
Ishan Kishan ने घरेलू क्रिकेट में काटा गदर! 
Advertisement

जाते-जाते खबर में एक और डाटा पर नजर डाल ही लेते हैं. ऑस्ट्रेल‍िया ने हिन्दुस्तानी सरजमीं पर कुल 72 वनडे खेले हैं, इनमें 34 बार उसे विजय तो 33 बार पराजय देखने को मिली है. 5 मैच बेनतीजा रहे हैं.

और एक बात... भारतीय टीम का इस साल वनडे फॉर्मेट में जलवा रहा है, उसने इस साल अपना एक भी मैच नहीं हारा है. ऐसे में शुभमन ग‍िल के सामने इस व‍िजय रथ को कायम रखने का चैलेंज रहेगा. 

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया के बीच प‍िछले 5 वनडे (ऑस्ट्रेल‍िया में)

  1. 15 जनवरी 2019, एडिलेड: भारतीय टीम 6 विकेट से 4 गेंद शेष रहते जीत गई. 
  2. 18 जनवरी 2019, मेलबर्न: टीम इंड‍िया 7 विकेट से 4 गेंद शेष रहते जीती. 
  3. 27 नवंबर 2020, सिडनी: ऑस्ट्रेल‍िया की टीम 66 रनों से जीत गई. 
  4. 29 नवंबर 2020, सिडनी: ऑस्ट्रेल‍िया टीम 51 रनों से मेच जीत गई.
  5. 2 दिसंबर 2020, कैनबरा: भारतीय टीम 13 रनों से जीत गई. 

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

Advertisement

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement