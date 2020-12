India vs Australia 3rd T20I Live Score: ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू, फिंच-वेड की जोड़ी क्रीज पर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 0.5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 8 रन बनाए हैं. एरॉन फिंच (0 रन) और मैथ्यू वेड (8 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.

इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मार्कस स्टोइनिस की जगह एरॉन फिंच आए हैं. पिछले मैच में फिंच की गैरमौजूदगी में मैथ्यू वेड ने कप्तानी की थी. 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी विराट ब्रिगेड के लिए मेजबान टीम का 3-0 से सफाया करने का सुनहरा मौका है.

Tails was the call and tails it is. #TeamIndia captain @imVkohli wins the toss and has opted to bowl first. We are playing the same XI as the previous game. #AUSvIND pic.twitter.com/vOM9Rtlec5