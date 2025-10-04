scorecardresearch
 

Team IND Squad Announcement LIVE: रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल बन सकते हैं वनडे टीम के कप्तान, AUS दौरे के लिए टीम की घोषणा आज

विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2025 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैदान पर वापसी होने वाली है. (File Photo: AP)
भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर अक्टूबर-नवंबर में तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा आज होनी है. चयनकर्ताओं की मीटिंग खत्म हो गई है. मीटिंग की समाप्ति के बाद अब कभी भी टीम की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी. ऐसी खबर है कि वनडे टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनयाा जा सकता है. वो रोहित शर्मा की जगह कप्तान बन सकते हैं.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी शामिल किए जाने की संभावना है. ये दोनों दिग्गज टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. ऐसे में दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने के योग्य हैं.रोहित और विराट ने भारत के लिए आखिरी बार आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे थे. तब भारत ने न्यूजीलैंड को मात देकर खिताब जीता था.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर ओडीआई क्रिकेट में 25 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 83 शतक शामिल रहे. लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों महान बल्लेबाज 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे. इस मेगा टूर्नामेंट में अभी दो साल का वक्त बाकी है. 

तब तक रोहित शर्मा की उम्र 40 पार कर जाएगी, जबकि विराट कोहली की उम्र भी 39 के करीब होगी. 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित की उम्र चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन किंग कोहली की फिटनेस बेहतरीन है. ऐसे में यह संभावना मजबूत है कि वह 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल
19 अक्टूबर: पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर: दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर: तीसरा वनडे, सिडनी
29 अक्टूबर: पहला T20, कैनबरा
31 अक्टूबर: दूसरा T20, मेलबर्न
2 नवंबर: तीसरा T20, होबार्ट
6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट
8 नवंबर: पांचवां T20, ब्रिस्बेन

