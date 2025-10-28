scorecardresearch
 

कैनबरा के जिस मैदान पर पहला टी20, जानें वहां कैसा है भारत-ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

टी20 सीरीज से पहले कैनबरा के मैदान में हंसी मजाक करते दिखे सूर्या-गंभीर (Photo: BCCI)
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्तूबर यानी बुधवार से कैनबरा के मैदान पर खेला जाएगा. यह सीरीज अगले साल होने वाली टी20 सीरीज की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. मानुका ओवल के मैदान पर ये मैच खेला जाएगा. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों टीमों का इस मैदान पर प्रदर्शन कैसा रहा है...

जानें मानुका ओवल में कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

मानुका ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने अबतक कुल 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. इसमें 2 मैच में उसे जीत मिली है, जबकि 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के खिलाफ इस मैदान पर टी20 मैच खेले हैं.

वहीं, इस मैदान पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने यहां केवल एक ही टी20 मैच खेला है. उस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा था. ये मैच 2020 में खेला गया था. 

बता दें कि साल 2012 के बाद से ऑस्ट्रेलिया भारत को अपने ही देश में टी20 सीरीज में नहीं हरा पाया है. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बाद अब टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है. प‍िछली 5 टी20 सीरीज में भारतीय टीम केवल एक बार ऑस्ट्रेल‍िया सरजमीं पर ऑस्ट्रेल‍िया से साल 2008 में हारी थी. 

टी20 सीरीज शेड्यूल
पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा
दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

भारत की 16 सदस्यीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले 3 मैच), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन (तीसरे से पांचवें मैच तक), टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस (चौथे और पांचवें मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले दो मैच), ग्लेन मैक्सवेल (तीसरे से पांचवें मैच तक), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर सांघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस.

---- समाप्त ----
TOPICS:

