IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव के T20 में 150 छक्के पूरे, दिग्गजों के इस खास क्लब में हुई एंट्री

कैनबरा के मैदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टी20 में सूर्यकुमार यादव ने अपने 150 छक्के पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही सूर्या एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं.
टी20 इंटरनेशनल में 150 से ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज
205 रोहित शर्मा
187 मुहम्मद वसीम
173 मार्टिन गप्टिल
172 जोस बटलर
150 सूर्यकुमार यादव
सूर्या की इस उपलब्धि की खास बात ये भी भी है कि केवल मुहम्मद वसीम ही सूर्या (86 पारी, 1649 गेंद) से तेज 150वां छक्का लगाने में सफल रहे हैं. वसीम ने 66 पारी और 1543 गेंद पर 150 छक्के लगा दिए थे.
सूर्या इस मुकाबले में टच में दिखे. उनके लिए ये पारी इसलिए भी अहम थी क्योंकि उनका बल्ला लंबे समय से खामोश था. जब से सूर्या ने टी20 टीम की कमान रोहित शर्मा से संभाली था, मैदान पर उनका जोश तो बरकरार था, पर उनकी बल्लेबाजी में जान नहीं दिख रही थी. एशिया कप के दौरान भी उनका बल्ला खामोश रहा.
बता दें कि इस मैच से पहले सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशल में लगातार 14 पारियों से अर्धशतक नहीं बना पाए हैं. यह उनके करियर का सबसे लंबा 'ड्राई स्पेल' है.
कैनबरा T20I में भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
कैनबरा T20I में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड