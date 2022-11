India vs New Zealand Playing-11: सूर्यकुमार यादव और शार्दुल ठाकुर होंगे बाहर? कैसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11?

India vs New Zealand Playing-11: भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. पहले मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार मिली थी. मगर अब दूसरा मैच भारत के लिए करो या मरो का रहने वाला है, जो कल (27 नवंबर) हैमिल्टन में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से खेला जाएगा.

शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम यह दूसरा मैच हारती है, तो वह सीरीज भी गंवा देगी. ऐसे में धवन अपनी मजबूत प्लेइंग-11 उतारना चाहेंगे ताकि करो या मरो का यह अहम मैच जीतकर सीरीज बराबर की जा सके.

भारतीय टीम में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

हैमिल्टन में होने वाले इस मैच के लिए धवन अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव कर सकते हैं. एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन के लिए दीपक हुड्डा को टीम में लाया जाएगा. इसके लिए सूर्यकुमार यादव या संजू सैमसन को बाहर बैठाया जा सकता है. इसमें सूर्या के बाहर होने की संभावना ज्यादा है. हालांकि यह चौंकाने वाला फैसला हो सकता है. जबकि दूसरा बदलाव गेंदबाजी में हो सकता है.

पहले मुकाबले में महंगे गेंदबाज साबित हुए शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठाया जा सकता है. उनकी जगह पेसर दीपक चाहर को ही मौका मिल सकता है. लगातार अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर ऋषभ पंत इस सीरीज में उपकप्तान हैं, तो उनका बाहर होना मुश्किल है. वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे.

The action moves to Hamilton as #TeamIndia gear up for the 2️⃣nd #NZvIND ODI 💪🏻 pic.twitter.com/en0JK5LZBb