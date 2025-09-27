scorecardresearch
 

'तो फिर बचेगा ही क्या?', फाइनल से पहले PAK कप्तान का बड़ा बयान, कहा- टीम को इमोशन दिखाने से नहीं रोकूंगा

एशिया कप 2025 का रोमांचक फ़ाइनल मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि वे अपने खिलाड़ियों को क्रिकेट ग्राउंड में इमोशन दिखाने से नहीं रोकेंगे.

कप्तान सलमान आगा ने एशिया कप फाइनल से पहले खिलाड़ियों के भावनाएं व्यक्त करने पर बात की (Photo: PTI)
टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ने जा रही है. टीम इंडिया की इस टूर्नामेंट में पलड़ा भारी रहा. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में एक भी मैच किसी भी टीम से हारी नहीं है. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी दो मैचों में जीत मिली है. 

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच पर दुनिया नर के क्रिकेट प्रेमी की निगाहें इस मैच पर टिकीं हुई हैं. क्योंकि एशिया कप में दोनों टीमों के बीच हुए मैच के दौरान ग्राउंड पर कुछ ऐसा देखने को भी मिला जो सुर्खियों में रहा. जैसे - पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक मारने के बाद बंदूक़ चलाने के अंदाज़ में बल्ले से जश्न मनाया. हारिस रऊफ ने भी भड़काऊ इशारे किए थे. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था.

अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने फ़ाइनल मुकाबले से पहले साफ़ कर दिया है कि वे अपने खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ अपनी भावनाएं दिखाने से नहीं रोकेंगे, बस यह ध्यान रखना होगा कि कोई गलत काम न हो.
जोश दिखाना जरूरी है

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सलमान आगा ने कहा, 'हर इंसान का हक है कि वो अपनी भावनाएं जाहिर करे. अगर हम अपने तेज गेंदबाजों को उनका जोश दिखाने से रोक दें, तो फिर बचता ही क्या है? मैं किसी को नहीं रोकूंगा, बस शर्त यह है कि कोई बेइज्जती वाली बात न हो.'

हाथ मिलाने की परंपरा

पाकिस्तानी कप्तान ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि हाथ मिलाना क्रिकेट की अच्छी परंपरा है. उन्होंने पिछले मैचों में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का जिक्र किया.

यह भी पढ़ें: 41 साल में पहली बार! एश‍िया कप फाइनल में भारत-पाक‍िस्तान की जंग... 17 सीजन में आया सबसे बड़ा ट्व‍िस्ट, आंकड़ों में कौन भारी

सलमान ने कहा कि मैंने 2007 में यू-16 लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था. उस समय से लेकर अब तक मैंने कभी नहीं देखा कि दो टीमें मैच के बाद हाथ न मिलाएं. चाहे भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने भी खराब हों, फिर भी हम हमेशा हाथ मिलाते थे. 

पिछली हारों से सबक

सलमान आगा ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ पहले के दो मैच अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं.

उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मैच में हमेशा दबाव रहता है. पिछले दो मैचों में हम इसलिए हारे क्योंकि हमने भारत से ज्यादा गलतियां कीं. यह हकीकत है.

एशिया कप में पाकिस्तान की शर्मनाक हार

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में पहला मैच 14 सितंबर को हुआ था. इस मैच को टीम इंडिया ने सात विकेटों से जीत लिया. कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मैच 21 सितंबर को खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने छह विकेटों से जीत लिया. प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा बने थे.

---- समाप्त ----
