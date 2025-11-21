scorecardresearch
 

IND A vs BAN A Semifinal Live Score: वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने के लिए करना होगा इंतजार, बांग्लादेश के ख‍िलाफ भारत की पहले गेंदबाजी

India A vs Bangladesh A, Asia Cup Rising Stars 2025: भारतीय टीम ने ग्रुप मैचों में यूएई और ओमान के खिलाफ जीत हासिल की थी. हालांकि उसे पाकिस्तान शाहीन्स ने हरा दिया था. अब भारतीय टीम बांग्लादेश-ए के खिलाफ तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरी है.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में आज भारत-ए और बांग्लादेश-ए की टक्कर है. (Photo: X/@BCCI)
India A vs Bangladesh A, Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज (21 नवंबर) भारत-ए का सामना बांग्लादेश-ए से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. मुकाबले में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने जा रही है.

मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी जितेश शर्मा कर रहे हैं. वहीं अकबर अली बांग्लादेशी टीम के कप्तान हैं. सबकी निगाहें 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. भारत-बांग्लादेश मुकाबले से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत ए की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक, गुरजापनीत सिंह और सुयश शर्मा.

बांग्लादेश-ए की प्लेइंग इलेवन: हबीबुर रहमान सोहन, जीशान आलम, जवाद अबरार, अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, एसएम मेहरोब, अबू हिदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल.

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारतीय टीम को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान शाहीन्स के साथ ग्रुप-बी में रखा गया था. वहीं ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका-ए को रखा गया. ग्रुप-ए से श्रीलंका-ए और बांग्लादेश-ए ने अंतिम-चार में जगह बनाई है. वहीं ग्रुप-ए से पाकिस्तान शाहीन्स और भारत-ए ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया.

भारतीय टीम ग्रुप-बी की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर रही थी. भारत-ए ने पहले मुकाबले में यूएई को 148 रनों से पराजित किया था. फिर उसे पाकिस्तान शाहीन्स ने 8 विकेट से हरा दिया. अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारत-ए ने ओमान को 6 विकेट से परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 23 नवंबर (रविवार) को खेला जाना है.

भारत -ए का फुल स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, हर्ष दुबे, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक और अभिषेक पोरेल.

बांग्लादेश-ए का स्क्वॉड: हबीबुर रहमान सोहन, जीशान आलम, जवाद अबरार, अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, एसएम मेहरोब, अबू हिदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल, अरिफुल इस्लाम, तोफेल अहमद, शादीन इस्लाम और मृत्युंजय चौधरी.

