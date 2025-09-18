India A vs Australia A: ध्रुव जुरेल का कमाल, ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ जड़ा शतक, भारतीय टीम अब भी 129 रनों से पीछे

टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन शतक जड़ दिया. तीसरे दिन (18 सितंबर) स्टम्प तक इंडिया-ए ने अपनी पहली पारी में 103 ओवर में 4 विकेट खोकर 403 रन बना लिए हैं. ध्रुव जुरेल (113 रन) और देवदत्त पडिक्कल (86 रन) नॉटआउट बैटर हैं. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत-ए अब भी ऑस्ट्रेलियाई टीम से 129 रन पीछे है.

भारत की पहली पारी में क्या हुआ ?

ऑस्ट्रेलिया-ए के बनाए गए 532 रनो के स्कोर का पीछा करने उतरी इंडिया-ए की शुरुआत अच्छी रही थी. टीम के लिए अभिमन्यु ईश्वरन और नारायण जगदीशन ने पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़े थे, अभिमन्यु 58 गेंदों में 44 रन बनाकर लियाम स्कॉट की गेंद पर बोल्ड हुए, वहीं, जगदीशन ने 113 गेंदों में 64 रन बनाए.

जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे साई सुदर्शन 124 गेंदों में 73 रन की पारी खेली. 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 8 रन बनाकर कोरी रोचिकियोली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए.

जुरेल के शतक से मजबूत हुआ भारत

222 रन पर 4 बड़े विकेट गंवाने के बाद छठें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरेल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 247 गेंदों में 181 रनों की पार्टनरशिप कर ली है. जुरेल ने 114 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. वह फिलहाल 132 गेंदों में 113 रन बनाकर नाबाद हैं.

वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने उनका साथ देते हुए 178 गेंदों में 86 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर बार्टलेट, कोरी रोचिसीओली, लियाम स्कॉट और कूपर कोनोली ने 1-1 विकेट लिए हैं.

कैसा है जुरेल का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड ?

ध्रुव जुरेल का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 25 मैचों की 36 पारियों में 47.34 की औसत से 1515 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 1 शतक और 12 अर्धशतक हैं. वहीं, लिस्ट ए में उन्होंने 10 मैचों में 47.25 की औसत से 189 रन बनाए हैं. जिसमें जुरेल के नाम पर 2 अर्धशतक दर्ज हैं.

कैसा रहा था जुरेल का इंग्लैंड दौरा ?

ध्रुव जुरेल ने इंग्लैंड में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहले इंडिया-ए की ओर से खेलते हुए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ तीन अर्धशतक जड़े थे. इसके बाद ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 में जगह मिली. ओवल टेस्ट में उन्होंने 19 और 34 रनों की इनिंग्स खेली.

अब तक ध्रुव जुरेल 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 36.42 की औसत से 255 रन बनाए हैं. टेस्ट में उनके नाम पर एक अर्धशतक दर्ज है. हालांकि, टी20 इंटरनेशनल में उनका प्रदर्शन फीका रहा है और 4 मैचों में वह केवल 12 रन ही बना पाए हैं.

