वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का ऐलान, रजत पाटीदार-तिलक वर्मा करेंगे कप्तानी, देखें फुल स्क्वॉड

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे. वहीं दूसरे एवं तीसरे मैच में उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है.

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों में तिलक वर्मा करेंगे इंडिया-ए की कप्तानी (Photo: AP)
भारत-ए टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर दो मल्डी-डे मुकाबलों (चार दिवसीय मैच) के अलावा तीन मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज में भी भाग लेना है. मल्टी-डे मैचों के लिए भारत-ए टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है. अब वनडे सीरीज के लिए भी भारत-ए टीम की घोषणा कर दी गई है. पहले वनडे मैच में रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे.

वहीं बाकी के दो वनडे मैचों में तिलक वर्मा इंडिया-ए की कमान संभालेंगे, जबकि रजत पाटीदार उप-कप्तान होंगे. पहला वनडे मैच 30 सितंबर, दूसरा 3 अक्टूबर और तीसरा 5 अक्टूबर को होगा. ये सभी मैच कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे.

भारत की सीनियर टीम के लिए खेल चुके रियान पराग, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई इस वनडे सीरीज के तीनों मैचों के लिए इंडिया-ए टीम का हिस्सा रहेंगे. वहीं तिलक वर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के बाद दूसरे एवं तीसरे मैच के लिए भारत-ए स्क्वॉड से जुड़ेंगे.
 
पहले वनडे मैच के लिए भारत-ए टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर बने इंडिया-ए टीम के कप्तान, ध्रुव जुरेल को भी बड़ी जिम्मेदारी
 
दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत-ए टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

इंडिया-ए vs ऑस्ट्रेलिया-ए का फुल शेड्यूल
पहला मल्टी-डे मैच: 16 से 19 सितंबर, लखनऊ
दूसरा मल्टी-डे मैच: 23 से 26 सितंबर, लखनऊ
पहला वनडे: 30 सितंबर, कानपुर
दूसरा वनडे: 3 अक्टूबर, कानपुर
तीसरा वनडे: 5 अक्टूबर, कानपुर 

---- समाप्त ----
