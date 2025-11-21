scorecardresearch
 

वैभव सूर्यवंशी को चलना ही होगा, सेमीफाइनल में आज बांग्लादेश से भ‍िड़ंत...जीते तो पाक‍िस्तान से हो सकता फाइनल में महामुकाबला!

Asia Cup Rising Stars BAN A vs IND A: राइज‍िंग स्टार्स एश‍िया एश‍िया कप 2025 का सेमीफाइनल शुक्रवार (20 नवंबर) को भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच होना है. भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में जीतती है उसकी टक्कर पाकिस्तान से हो सकती है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में हर हाल में चलना होगा.

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर (Photo: ITG)
बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर (Photo: ITG)

Asia Cup Rising Stars Bangladesh A vs India A, 1st Semi-Final: भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच राइज‍िंग स्टार्स एश‍िया एश‍िया कप 2025 (Rising Stars Asia Cup) का सेमीफाइनल शुक्रवार (20 नवंबर) को होना है. मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसका प्रसारण सोनी ल‍िव पर होगा. 

इस मुकाबले में भारत ए को अपने टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों से और बड़ा योगदान चाहिए ताकि इन-फॉर्म वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट मिल सके. वहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बात की उम्मीद करेगा कि वैभव सूर्यवंशी चले, क्योंकि अगर वो चलते तो पूरे मैच का नक्शा बदल देंगे.  सूर्यवंशी ने इस T20 टूर्नामेंट में 201 रन बनाए हैं, उन्होंने एक तूफानी शतक और 45 रन की पारी खेली है.

यह भी पढ़ें: दो बार आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान! दोहा में होगी भिड़ंत, फाइनल में फिर टक्कर संभव

वहीं शुक्रवार (20 नवंबर) को ही शाम 8 बजे पाक‍िस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए की भ‍िड़ंत दूसरे सेमीफाइनल में होनी है. अगर पाक‍िस्तान और भारत की टीमें अपने मैच जीतती हैं तो रव‍िवार (23 नवंबर) को दोनों देशों के बीच फाइनल मुकाबला हो सकता है. हालांकि भारतीय टीम पाक‍िस्तान से ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तानी टीम से 8 विकेट से हार गई थी. 

वहीं कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्या और नेहल वढेरा जैसे बाकी बल्लेबाज अब तक खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ बैलेंस  प्रदर्शन जरूरी होगा क्योंकि यह टीम हल्के में लेने वाली नहीं है.

उन्होंने अल्लाह गजनफर और सेदिकुल्लाह अटल जैसे खिलाड़ियों वाली मजबूत Afghanistan A को सिर्फ 78 पर आउट किया. और एक लीग मैच में मजबूत Sri Lanka A को आखिरी ओवर तक खींचा है.

इसलिए भारत को तेज गेंदबाज रिपन मोंडल और बाएं हाथ के स्पिनर रकीबुल हसन (जो हाल ही में बांग्लादेश की सीनियर T20 टीम में शामिल हुए हैं) के खिलाफ अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी होगी. भारत की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में बेहतरीन रही है. लेफ्ट-आर्म पेसर गुरजपनीत सिंह तीन मैचों में पांच विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं.

उनको लेफ्ट-आर्म स्पिनर हर्ष दुबे और लेग-स्पिनर सुयश शर्मा से अच्छा समर्थन मिला है. दोनों तीन-तीन विकेट ले चुके हैं. दुबे ने बल्लेबाज के रूप में भी अपनी उपयोगिता दिखाई, जब उन्हें ओमान के खिलाफ जरूरी मैच में नंबर 4 पर प्रमोशन मिला और उन्होंने अर्धशतक ठोका.

बांग्लादेश ए टीम की क्या है कमजोरी और मजबूती? 
हर्ष की गेंदबाजी की जरूरत बांग्लादेश A के खिलाफ ज्यादा पड़ेगी, जिसकी बल्लेबाजी मुख्य रूप से दो अनुभवी हार्ड-हिटर्स ओपनर हबीबुर रहमान सोहान और कप्तान अकबर अली  पर निर्भर है. बांग्लादेश की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर है और India A इसे भुनाना चाहेगी ताकि फाइनल में प्रवेश कर सके, जहां रविवार को सामना पाकिस्तान शाहीन्स से होने की संभावना है. शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स रात के मैच में श्रीलंका का सामना करेंगे.

इंडिया-ए का स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर (उप-कप्तान), सुर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजयकुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.

बांग्लादेश-ए: अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद हबीबुर रहमान, यासिर अली, जीशान आलम, अरिफुल इस्लाम, रकीबुल हसन, महिदुल इस्लाम अंकोन, तोफाएल अहमद रैयान, मृत्युंजय चौधरी, मेहरोब हसन, रिपन मोंडल, अबू हिदार रोनी, मोहम्मद शादीन इस्लाम, जवाद अबरार, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार.

 

---- समाप्त ----
