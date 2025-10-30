scorecardresearch
 

Kranti Gaur Alyssa Healy Wicket: वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्रांत‍ि गौड़ की आंधी में उड़ीं 'डेंजर' एल‍िसा हीली, उडे़ होश और स्टम्प, VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच मह‍िला वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में हुआ. जहां भारतीय तेज गेंदबाज क्रांत‍ि गौड़ ने जिस तरह ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान एल‍िसा हीली को आउट किया, वह देखने लायक था.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्रांत‍ि गौड़ ने एल‍िसा हीली को आउट किया (Photo: Getty)
आईसीसी मह‍िला वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच गुरुवार (30 अक्टूबर) को हुआ. इस मुकाबले के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज क्रांत‍ि गौड़ ने जिस अंदाज में कंगारू कप्तान एल‍िसा हीली को आउट किया, वह विकेट देखने लायक था. 

एल‍िसा हीली क्रांत‍ि की गेंद पर प्लेड ऑन हो गई. हीली अपनी पारी में महज 5 रनों की पारी खेल पाईं. इससे पहले तीसरे ओवर की रेणुका सिंह ठाकुर की दूसरी गेंद पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनका कैच छोड़ा था. तब एल‍िसा हीली महज 2 रनों पर थीं. हालांकि गनीमत यह रही कि भारत को हीली का कैच छोड़ना ज्यादा भारी नहीं पड़ा. 

इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर क्रांत‍ि गौड़ ने लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के चैनल में फेंकी, गेंद थोड़ा अंदर की ओर मूव हुई. इस पर हीली ने अपने शरीर के आगे से और गेंद से दूर खेलते हुए शॉट लगाया. जिससे गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी. इस तरह ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम को मैच का पहला झटका 25/1 स्कोर पर लगा. 

एल‍िसा हीली का भारत के ख‍िलाफ वनडे रिकॉर्ड 
एल‍िसा हीली का भारत के ख‍िलाफ वनडे मुकाबलों में शानदार रिकॉर्ड रहा है. जहां उन्होंने 21 मुकाबलों की 20 पार‍ियों में 757 रन बनाए हैं. इसमें उनका हाइएस्ट स्कोर 142    रहा है और उनका एवरेज 42.05    का है. वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 102.29 का है. हीली ने इस दौरान 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. 

बहरहाल, इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान एल‍िसा हीली ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. वैसे पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराकर 2 नवंबर को होने वाले मह‍िला वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी है. फाइनल भी इसी वेन्यू पर होगा. 

ऐसा रहा है भारत का वर्ल्ड कप 2025 में सफर 
महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने कुल 7 मैच में 3 जीत और 3 हार दर्ज की है, बांग्लादेश के साथ प‍िछला लीग मैच बेनतीजा रहा था. वहीं ऑस्ट्रेल‍िया टीम इस टूर्नामेंट में 7 में से 6 मैच जीती है, उनका भी एक मैच बेनतीजा रहा. 

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया का वनडे वर्ल्ड कप में h2h
महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेल‍िया का हेड टू हेड देखा जाए तो दोनों देशों के बीच 14 बार मुकाबला हुआ है. जहां टीम इंड‍िया ने 3 मैचों तो ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम ने 11 बार जीत दर्ज की है. 

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया का वनडे में h2h
वहीं ओवरऑल महिला वनडे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 60 मुकाबले हुए हैं. भारत को 11 मैचों में ही जीत मिली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 49 मैचों में बाजी मार चुकी है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 : फीबी लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ली गार्डनर, तहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यू, एलेना किंग, किम गर्थ, मेगन शूट.

भारत की प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर
 

---- समाप्त ----
