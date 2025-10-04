IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज की दूसरी पारी लड़खड़ाई, चार विकेट धड़ाम, जडेजा-कुलदीप का कहर

India vs West Indies 1st Test Match, Day 3 Live Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है. आज (4 अक्टूबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में बैटिंग कर रही है. वेस्टइंडीज का स्कोर 30 रन को पार कर चुका है और उसके 4 विकेट गिरे है.

मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रनों के स्कोर पर घोषित कर दी. भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 286 रनों की लीड मिली. वहीं वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई थी. अहमदाबाद टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल कैच साई सुदर्शन, बोल्ड रवींद्र जडेजा 14 तेजनारायण चंद्रपॉल कैच नीतीश कुमार रेड्डी, बोल्ड मोहम्मद सिराज 8 एलिक अथानाज नाबाद ब्रैंडन किंग कैच केएल राहुल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 5 रोस्टन चेज बोल्ड कुलदीप यादव 1 शाई होप नाबाद

विकेट पतन: 12-1 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 7.2 ओवर), 24-2 (जॉन कैम्पबेल, 10.1 ओवर), 34-3 (ब्रैंडन किंग, 16.2 ओवर), 35-4 (रोस्टन चेज, 17.3 ओवर)

भारत की पहली पारी: राहुल-जुरेल-जडेजा के शतक

भारत की पहली पारी में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतकीय योगदान दिया. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 197 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. ये राहुल का टेस्ट में 11वां शतक रहा. वहीं घर पर ये उनका दूसरा टेस्ट शतक था. ध्रुव जुरेल ने 15 चौके और तीन छक्के की मदद से 210 गेंदों पर 125 रन बनाए. जबकि जडेजा ने 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 176 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाए. जुरेल के टेस्ट करियर का ये पहला और जडेजा के टेस्ट करियर छठा शतक रहा. वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने दो विकेट चटकाए.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (448/5 d, 128 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल कैच शाई होप, बोल्ड जेडन सील्स 36 केएल राहुल कैच जस्टिन ग्रीव्स, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 100 साई सुदर्शन LBW रोस्टन चेज 7 शुभमन गिल कैच जस्टिन ग्रीव्स, बोल्ड रोस्टन चेज 50 ध्रुव जुरेल कैच शाई होप, बोल्ड खैरी पियरे 125 रवींद्र जडेजा नाबाद 104* वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 9*

विकेट पतन: 68-1 (यशस्वी जायसवाल, 18.2 ओवर), 90-2 (साई सुदर्शन, 24.5 ओवर), 188-3 (शुभमन गिल, 56.6 ओवर), 218-4 (केएल राहुल, 67.5 ओवर), 424-5 (ध्रुव जुरेल, 122.6 ओवर)

विंडीज की पहली पारी: सिराज ने झटके 4 विकेट

वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने पहली पारी में खराब प्रदर्शन किया. जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप और कप्तान रोस्टन चेज ही थोड़ा संघर्ष कर पाए. जस्टिन ग्रीव्स ने चार चौके की मदद से 48 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए. वहीं शाई होप ने 26 और रोस्टन चेज ने 24 रनों की इनिंग्स खेली. भारत की ओर से तेज गेंदबज मोहम्मद सिराज ने चार विकेट चटकाए. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीन सफलताएं हासिल हुईं.

वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 162-10 (44.1 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड जसप्रीत बुमराह 8 तेजनारायण चंद्रपॉल कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 0 एलिक अथानाज कैच केएल राहुल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 12 ब्रैंडन किंग बोल्ड मोहम्मद सिराज 13 रोस्टन चेज कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 24 शाई होप बोल्ड कुलदीप यादव 26 जस्टिन ग्रीव्स बोल्ड जसप्रीत बुमराह 32 खैरी पियरे LBW वॉशिंगटन सुंदर 11 जोमेल वॉरिकन कैच ध्रुव जुरेल 8 जोहान लेन बोल्ड जसप्रीत बुमराह 1 जेडन सील्स नाबाद 6*

विकेट पतन: 12-1 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 3.5 ओवर), 20-2 (जॉन कैम्पबेल, 6.1 ओवर), 39-3 (ब्रैंडन किंग, 9.6), 42-4 (एलिक अथानाज, 11.4 ओवर), 90-5 (शाई होप, 23.2 ओवर), 105-6 (रोस्टन चेज, 26.5 ओवर), 144-7 (खैरी पियरे, 37.5 ओवर), 150-8 (जस्टिन ग्रीव्स, 38.6 ओवर), 153-9 (जोहान लेन, 40.1 ओवर),162-10 (जोमेल वॉरिकन, 44.1 ओवर).

भारतीय टीम की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, जेडन सील्स, जोहान लेन.

भारत vs वेस्‍टइंडीज H2H (टेस्ट क्रिकेट)

कुल मैच- 100

भारत जीता- 23

वेस्‍टइंडीज जीता- 30

ड्रॉ- 47

