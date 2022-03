IND vs SL: टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने छुआ एक और मील का पत्थर, 8 हजार रन पूरे

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली मोहाली में अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं. विराट भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले 12वें खिलाड़ी बन गए हैं. साथ ही विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में एक और मुकाम पूरा कर लिया है. विराट कोहली ने टेस्ट करियर में अपने 8000 रन भी पूरे कर लिए हैं. मोहाली टेस्ट से पहले विराट कोहली को यह मुकाम हासिल करने के लिए 38 रनों की जरूरत थी.

8 हजार पूरे करने वाले छठे भारतीय

श्रीलंका के खिलाफ 38वां रन पूरा करते ही विराट कोहली भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 8 हजार रन पूरे करने वाले 6वें बल्लेबाज बन गए हैं. विराट से पहले इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर (15921), राहुल द्रविड़ (13265), सुनील गावस्कर (10122), वीवीएस लक्ष्मण (8781) और वीरेंद्र सहवाग (8503) शामिल हैं. विराट कोहली को 8 हजार रन पूरे करने के लिए 169 पारियां लगीं. विराट मोहाली में अच्छी शुरुआत के बाद 45 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे.

