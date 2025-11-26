scorecardresearch
 

IND vs SA Test 2: ट‍िकना ही चुनौती, 25 साल से भारत ने चौथी पारी में कभी नहीं खेले 100 ओवर... क्या आज बनेगा इत‍िहास?

India vs South Africa Test 2 Day 5: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में पांचवें टेस्ट मैच का आज (26 नवंबर) पांचवां दिन है. भारत के 2 विकेट गिर चुके हैं और उसे अब भी 522 रन बनाने हैं, पर यहां सबसे बड़ा सवाल है क्या भारतीय टीम टिक भी पाएगी. क्योंकि प‍िछले 25 साल में उसने किसी भी टेस्ट में 100 ओवर नहीं खेले हैं.

गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम आज कितना देर ट‍िकेगी, यह देखना होगा (Photo: PTI)
गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम आज कितना देर ट‍िकेगी, यह देखना होगा (Photo: PTI)

IND vs SA Test 2 Day 5: गुवाहाटी टेस्ट में आज (26 नवंबर) भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे भारतीय टीम ट‍िकेगी. अब तक उसने 27 रन बना लिए और 2 विकेट गिर चुके हैं. नाइटवॉचमैन कुलदीप यादव और साई सुदर्शन बुधवार को भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे. मंगलवार को भारत की दूसरी पारी में आउट होने वाले 2 बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल रहे. 

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन बनाए. जहां पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 288 रनों की व‍िशाल लीड मिली. 

साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी 260/5 रन बनाकर घोष‍ित की, इस तरह भारत के सामने यह टेस्ट जीतने के ल‍िए 549 रनों का टारगेट है.  टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए ये मैच जीतना ही होगा. भारतीय टीम को कोलकाता में आयोजित सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 30 रनों से हार झेलनी पड़ी थी.

क्या भारत खेल पाएगा गुवाहाटी में सभी 90 ओवर? 
भारतीय टीम को कुल मिलाकर 549 रनों का टारगेट मिला है. मंगलवार को भारतीय टीम ने 27/2 (15.5 ओवर) का स्कोर बनाया. अब पांचवें दिन और उसे 90 ओवर और खेलने और उसके हाथ में कुल 8 विकेट हैं. ऐसे में 90+ 16 ओवर= 106 ओवर सर्वाइव करना टीम इंड‍िया के लिए बेहद मुश्क‍िल है. 

अब इस चीज को एक आंकड़े से समझ लेते हैं. साल 2000 के बाद से यानी 25 साल से भारत ने चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर जो खेले हैं. वह साल 2008 में थे. तब टीम ने 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 98.3 ओवर खेलकर मैच जीता, जबकि 2001 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 97 ओवर बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ कराया.

2005 में बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 90 ओवर खेले, लेकिन मैच हार गया, 2004 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 87.4 ओवर तक संघर्ष करने के बावजूद टीम को हार झेलनी पड़ी, वहीं 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 80.4 ओवर खेलते हुए शानदार जीत दर्ज की.

भारत ने जब चौथी पारी में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजी की (साल 2000 के बाद)

ओवर्स व‍िरोधी र‍िजल्ट वेन्यू साल 
98.3 ओवर इंग्लैंड जीत चेन्नई  2008 
97.0 ओवर इंग्लैंड ड्रॉ अहमदाबाद 2001
90.0 ओवर पाकिस्तान हार बेंगलुरु 2005
90.0 ओवर ऑस्ट्रेलिया हार बेंगलुरु 2004
87.4 ओवर ऑस्ट्रेलिया हार बेंगलुरु 2011
80.4 ओवर वेस्टइंडीज जीत नई दिल्ली 2011

भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल टेस्ट मैच: 45
भारत ने जीते: 16
साउथ अफ्रीका ने जीते: 19
ड्रॉ- 10

भारत vs साउथ अफ्रीका H2H (भारत में)
कुल टेस्ट मैच: 20
भारत ने जीते: 11
साउथ अफ्रीका ने जीते: 6
ड्रॉ: 3

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: र‍यान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

 

