Highest chased target in Test cricket: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी टेस्ट का मंगलवार (25 नवंबर) को चौथा दिन रहा. जहां साउथ अफ्रीकी की टीम ने देखते-देखते ही लीड 470 प्लस (दोपहर 12:46 तक) प्लस कर कर दी. इस दौरान टीम ने एक ऐसा आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया, जो कभी भी एश‍िया में चौथी पारी में बना ही नहीं है.

और पढ़ें

इसका मतलब यह है कि साउथ अफ्रीकी टीम ने अब तक जो लीड कर ली है, वो किसी भी सूरत में टेस्ट क्रिकेट में चेज नहीं हुई है. वही एश‍िया में तो यह दिवास्वप्न जैसा है.

ऐसे में भारतीय टीम के लिए गुवाहाटी टेस्ट को जीतना नामुमक‍िन लग रहा है. हां, कोई चमत्कार ही हो गया तो बात दूसरी है. फ‍िलवक्त तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ ही कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में सबसे बड़ा सफल चेज 418 रन का है. लेकिन एशिया में आज तक कोई टीम 400 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है.

एशियाई महाद्वीप में सबसे बड़ा सफल चेज 2021 में चटगांव में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 395 रन का किया था. भारत में चौथी पारी में सबसे बड़ा सफल चेज 2008 में चेन्नई टेस्ट में हुआ था, जब मेजबान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 387 रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी.

Advertisement

टेस्ट की चौथी पारी में चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट

1) 418 - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2003

2) 414 - साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2008

3) 404 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, 1948

4) 403 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, 1976

5) 395 - वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश, 2021

भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल टेस्ट मैच: 45

भारत ने जीते: 16

साउथ अफ्रीका ने जीते: 19

ड्रॉ- 10

भारत vs साउथ अफ्रीका H2H (भारत में)

कुल टेस्ट मैच: 20

भारत ने जीते: 11

साउथ अफ्रीका ने जीते: 6

ड्रॉ: 3

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: र‍यान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

---- समाप्त ----