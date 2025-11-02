scorecardresearch
 

वर्ल्ड कप फाइनल में हरमन बदलेंगी जेम‍िमा की बैटिंग पोजीशन? इस ऑलराउंडर की एंट्री तय! साउथ अफ्रीका का क्या होगा कॉम्बिनेशन

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों ही टीमें अपना बेस्ट इलेवन मैदान पर उतारना चाहेंगी. खिताबी मुकाबले में बारिश के भी आसार है. रविवार को नवी मुंबई में बारिश की संभावना 63 प्रतिशत है. इस मैच के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे भी रखा है.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर होनी है. (Photo: PTI)
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में रविवार (2 नवंबर) को भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होना है. दोनों टीमों के बीच यह हाईवोल्टेज मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. दोनों में से जो भी टीम फाइनल जीतेगी, वो पहली बार महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगी. 

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट से जीत हासिल कर खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया. भारतीय टीम तीसरी बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप (वनडे फॉर्मेट) के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले उसने 2005 और 2017 का फाइनल खेला था, जहां टीम इंडिया को हार मिली थी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रनों से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई है.

यह भी पढ़ें: अगर बारिश से धुला वर्ल्ड कप फाइनल, तो भारत-SA में कौन सी टीम बनेगी चैम्पियन? जानें गणित

खिताबी मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें हैं. इस मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर स्नेह राणा की एंट्री हो सकती है. स्नेह की जगह राधा यादव को बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच और सेमीफाइनल में मौका मिला था. सेमीफाइनल में राधा काफी महंगी साबित हुई थीं, ऐसे में स्नेह को इस अहम मुकाबले में मौका मिलने की पूरी संभावना है.

साउथ अफ्रीका क्या करेगा बदलाव?
दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम उसी प्लेइंग-11 के साथ जा सकती है, जिसने उसे इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जीत दिलाई थी. साउथ अफ्रीकी टीम में क्लो ट्रायोन, मारिजाने कैप, नादिन डिक्लर्क और सुने लुस के रूप में स्टार ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं.

भारतीय टीम की ओर से खिताबी मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स एक बार फिर धमाल मचा सकती हैं. जेमिमा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाए थे. जेमिमा इस मैच में भी तीसरे नंबर पर ही बैटिंग कर सकती हैं. जेमिमा की बैटिंग पोजीशन में कप्तान हरमनप्रीत कौर शायद ही बदलाव करें. जेमिमा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुकाबले में तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए नाबाद 76 रन बनाए थे. शुरुआती कुछ मैचों में हरलीन देयोल ने तीसरे क्रम पर बैटिंग की थी, वहीं जेमिमा को लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला था.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वूमेन्स ओडीआई में अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 20 मैचों में जीत हासिल की. जबकि साउथ अफ्रीका ने 13 मैच जीते. एक मैच बेनतीजा भी रहा. मौजूदा वर्ल्ड कप में लीग स्टेज में दोनों टीम्स की टक्कर हुई थी. तब विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका ने 252 रनों का टारगेट सात विकेट खोकर चेज कर लिया था. नादिन डिक्लर्क ने 54 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए थे और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुनी गई थीं.

फाइनल में भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

फाइनल में साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन,एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत का फुल स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और हरलीन देयोल.

साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास,  नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे और कराबो मेसो (विकेटकीपर).

